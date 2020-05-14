▲ 【中美角力】特朗普延長行政令 繼續封殺華為中興等中企

美國總統特朗普當地時間周三（13日）決定，把去年5月簽署的行政令延長一年，以宣布國家緊急狀態，禁止美國企業使用對國家安全構成風險的外國企業所生產的電信設備，此舉被認為是劍指華為、中興通訊等中國企業。

特朗普這項行政令援引「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）。該法賦予總統調整商業政策的權力，以應對威脅美國的國家緊急狀態。

不點名 但外界普遍認為劍指華為等

美國國會議員表示，特朗普2019年引用這項行政令，是要接針對華為與中興通訊等中國企業。

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根據該行政令，如果相關信息或通信技術的設計、開發、製造或供應的廠商，為對手國擁有及控制，或受制於對手國的管轄或指導，該等技術的交易將受到限制。

在特朗普去年5月宣布了這個行政令後，美國商務部宣布，由於司法部當年1月起訴華為及相關子公司，指控他們違反美國對伊朗的制裁命令，向伊朗提供非法的金融服務，因此，華為將被列入工業和安全局（Bureau of Industry and Security，BIS）的出口管制「實體名單」（Entity List）。華為必須事先取得許可，才能採購美國零部件及服務。

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特朗普本周三通過白宮發表將此行政令延長一年的聲明。他在聲明中表示，他之所以在去年簽署行政命令，宣布國家緊急狀態，是為了應對使用特定的外國信息和通訊技術、及服務，會給美國的國家安全、外交政策及經濟所構成的不尋常威脅。

鑑於這種威脅持續存在，特朗普說，2019年5月15日所宣布的國家緊急狀態，必須在2020年5月15日後繼續有效。因此，他宣布將行政令中所宣布的國家緊急狀態延長1年，「以確保信息和通信技術及服務供應鏈的安全」。

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責任編輯：鄧國強

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