【中美角力】美情報部門警告 中國竊新冠疫苗資料

中美就疫情的角力持續，美國當局13日警告醫護與科研人員，中國支持的黑客正企圖竊取與新冠病毒治療方法和疫苗相關的研究和智能財產。另一方面，針對世衛聲稱總幹事譚德塞無權邀台灣參加世衛大會（WHA），美國國務院同日駁斥表示譚德塞前任官員就曾邀請台灣，台灣疫情處理令人欽佩，理當以觀察員身分受邀。

法新社報道，美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部旗下的網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）發布聲明，警告研究新冠肺炎的機構，「有可能遭中華人民共和國鎖定與危害網絡」。

聲明指出：「這些行為人（指駭客）被注意到企圖透過網路與COVID-19相關研究人員等管道，辨識並非法取得跟疫苗、療法、篩檢有關的珍貴智能財產與公衛資料。」「中國鎖定這些部門的行為，對我國因應COVID-19構成顯著威脅。」

▲ 中國支持的黑客正企圖竊取與新冠病毒治療方法和疫苗相關的研究和智能財產

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兩機構未就對北京的指控提供證據或是例子，但呼籲「研究這類領域的所有組織，應繼續實施網絡安全與內部威脅的專門措施，以防有人秘密查閱或竊取COVID-19相關材料」。美媒11日已報道，聯邦調查局準備對黑客竊取疫苗研究提出警告。

另一方面，針對世衛聲稱總幹事譚德塞無權邀台灣參加WHA，美國國務院發言人同日以背景說明方式回覆媒體詢問時表示，譚德塞有權邀請台灣以觀察員身分參與WHA，他的前任官員就曾邀請過，「我們呼籲他這麼做」。

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這名發言人指出，2009年至2016年期間，時任世衛秘書長陳馮富珍（Margaret Chan）邀請台灣以正式觀察員身分參與WHA。但當不受中國支持的政黨贏得台灣2016年總統暨立委選舉，原先世衛秘書長定期發出的邀請函就在2017年起突然、任意地停止發放。

這名發言人強調，台灣身為國際社會一員，2019冠狀病毒疾病處理方式令人欽佩，理當以觀察員身分受邀參與WHA，「台灣的參與完全符合所有聯合國大會及WHA決議。」

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責任編輯：游昊雲

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