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【中美金融戰】美國聯邦退休金擱置投資中國股票　中美金融戰第一槍

經濟脈搏 11:44 2020/05/14

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【中美金融戰】美國聯邦退休金擱置投資中國股票　中美金融戰第一槍

中美角力再陡然升級！美國聯邦退休儲蓄投資委員會決定，美國最大退休基金－－聯邦退休基金無限期押後投資中國企業股票的計劃，原因是新冠疫情令經濟環境急速改變。但有觀察者指，此舉引證了去年以來甚囂塵上的中美金融脫鉤傳聞，美國似乎已打響中美金融戰第一槍。

美國聯邦退休節儉儲蓄投資委員會（FRTIB）當地時間周三發出聲明表示，將無限期推遲其國際基金調整投資組合的計劃。「由於新型冠狀病毒大流行，以及委員會成員的提名，美國經濟環境明顯不同」，委員會解釋。

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FRTIB暫緩調整投資計劃的「節儉儲蓄計劃（TSP）」，其實是一項類似香港強積金的退休供款計劃，但主要針對在職和退休聯邦僱員及軍人，總參與人數590萬，是目前美國最大型的退休基金計劃。

美聯邦退休金　原擬透過MSCI間接投資中企

這個聯邦退休基金原本計劃調整資金組合，把一些資金投入一些中國公司股票。但今次決定，意味這項投資中國公司的部署無限期擱置。

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一切由2017年說起。美國FRTIB決定在2020年下半年調整投資計劃，允許該計劃總額達440億美元的「國際基金」，改變其使用的指數，投資MSCI明晟「所有國家可投資市場指數」，該指數涵蓋對22個發達國家和26個新興市場的投資，掛鈎的資產中約10%，也就是40多億美元在中國。

觀察人士指出，美方今次決定退休基金擱置投資中國公司股票，似乎切合了去年一項傳聞：特朗普政府已編寫好對中國發動金融戰的劇本，包括美國與中國資本市場脫鉤。

今次決定　引證了中美資本市場脫鉤傳聞

事實上，特朗普前軍師、白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）過去曾表示，希望能把中國企業剔出美國資本市場－－最重要一環是馬上停止協助中國企業到美國上市集資。

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分析指出，美聯邦退休基金擱置在中國公司投資，是美國發動中美金融戰第一槍。 

上述決定對白宮的對華強硬派是一個重大勝利。白宮鷹派一直指稱，美國聯邦僱員養老金不應該投資中企，包括中國航空工業在內的中國軍工企業，否則等同威脅中國國家安全。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）和白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）近期致信勞工部長斯卡利亞（Eugene Scalia），表示反對FRTIB的投資中國企業計劃。

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本報記者：鄧國強

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