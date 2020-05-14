【新冠肺炎】美國否決比亞迪N95口罩許可申請 對中國廠現場評估「不可接受」

▲ 《華爾街日報》報道，美國監管機構否決中國電動汽車企業比亞迪的N95口罩許可申請。當局表示具體原因保密，但稱對其中國工廠的現場評估結果是「不可接受」。

《華爾街日報》報道，美國監管機構否決中國電動汽車企業比亞迪（01211）（深：002594）的N95口罩許可申請。當局表示具體原因保密，但稱對其中國工廠的現場評估結果是「不可接受」。

新冠肺炎疫情肆虐全球，防疫物資緊缺之際，比亞迪轉型為口罩製造商，已從美國、加拿大和亞洲接獲大規模口罩訂單，包括加州當局的10億美元訂單。

惟報道指出，美國疾病控制與預防中心（CDC）下屬負責口罩認證的美國國家職業安全衛生研究所（Niosh），周三（5月13日）發表聲明，稱基於幾個理由否決了比亞迪的口罩許可申請，而具體原因是保密資訊，但指該機構本月稍早通知比亞迪，對其中國工廠的現場評估結果是「不可接受」。

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Niosh又稱，對提交給Niosh的口罩設計、生產和質檢文件的審查結果令人擔憂。

比亞迪稱屬文書問題 將重新申請

報道引述比亞迪北美分公司的高級通訊總監Frank Girardot表示，初步申請遭到否決是文書問題，他稱該公司周三將重新提交申請，並有意本月底前完成。他還稱，比亞迪已通過了Niosh認證過程中的口罩檢測部分。

Niosh表示，在解決了不足後，比亞迪可重新提交N95口罩申請，重新審批將加快進行。該機構表示，約30%口罩申請未獲批准，一間生產商初次申請遭拒的比率，可能會更高。

據報，加洲早前與比亞迪簽下口罩採購合約，訂購3億個N95口罩，其預付4.95億美元，但比亞迪未能在4月30日截止日期前拿到認證，因此退還一半訂金。《新京報》日前引述比亞迪方面回應稱，目前加州口罩訂單的情況是延期交付而非取消，且對訂單中的一次性醫用口罩交付沒有影響。

責任編輯：伍樂

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