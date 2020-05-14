【華為5G】調查指僅14%加拿大人正面看中國　79%反對華為參與5G建設

▲ 調查稱僅14%加拿大人正面看中國 79%反對華為參與5G建設

民意調查機構安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）的最新調查顯示，加拿大人對中國持正面看法的比例創下歷史新低。星期三（5月13日）發布的這項調查詢問了加拿大人對與加拿大有重要關系的12個國家的看法。1518名受訪者中只有14%對中國持正面看法，而在6個月前這一比例為29%。

新冠疫情仍在繼續蔓延，全球累計確診病例已超過433萬例，外界紛紛指責中國隱瞞疫情信息。安格斯里德研究所也發現，有85％的受訪者認為中國政府對新冠疫情報告並不誠實。

自中國將加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）拘捕，並在謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）被控販毒一案中將他改判死刑以後，加拿大人對中國的好感度直線下降。

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調查還顯示，只有11%的人認為加拿大應將貿易重點放在中國，低於2015年的40%。約76％的人表示，與中國交往時應將人權和法治擺在經濟機會之上。此外，88%的受訪者認為中國在人權和法治方面不可信賴。

在5G問題上，78%的加拿大受訪公眾反對中國電訊設備商華為參與本國5G網路建設，這一比例比去年底上升了9個百分點。受訪者反對華為參與5G建設主要是出於安全考慮。加拿大軍方高級官員也曾表示，如果允許華為參與建設，將會對國家安全構成威脅。

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責任編輯：游昊雲