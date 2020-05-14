【中美 疫情】反制濫訴 環時：中方準備懲戒美議員、密蘇里州及相關個人實體

▲ 中美就新冠肺炎疫情問題角力不斷，緊張關係持續升溫。內地《環球時報》引述相關消息人士報道，中方對美國國內就疫情針對中國的濫訴極為不滿，中國政府已在著手準備對一些炮製「反華」議案的國會議員、密蘇里州及美方相關個人和實體，採取必要懲戒措施。

中美就新冠肺炎疫情問題角力不斷，緊張關係持續升溫。內地《環球時報》引述相關消息人士報道，中方對美國國內就疫情針對中國的濫訴極為不滿，中國政府已在著手準備對一些炮製「反華」議案的國會議員、密蘇里州及美方相關個人和實體，採取必要懲戒措施。

該報引述有美國問題專家稱，中國不會只是象徵性地反制，「必須要打痛他」。

引美國問題專家：不只象徵性反制 要打痛

報道指出，美國國內一些國會議員及州官員，頻頻借新冠肺炎疫情問題向中國發難，形容他們「濫訴成癮」。報道點名美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）提出法案，允許美國人對中國提出私人訴訟；共和黨參議員科頓（Tom Cotton）提法法案，要求剝奪中國在美國的主權豁免；共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）推出類似法案，要求北京對美國人因新冠肺炎承受的傷害負責；共和黨眾議員班克斯班克斯（Jim Banks）亦鼓譟就疫情對中國追責索賠。

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《環時》報道又稱，美國保守遊說組織「自由觀察（Freedom Watch）」以及總部位於德州的企業Buzz Photos等美國實體，亦加入反華訴訟，稱「自由觀察」聯合創辦人拉里•克萊曼4月向德州北部法庭提交起訴書，將「自由觀察」和Buzz Photos列原告，起訴書要求中國政府的賠償金額超過20萬億美元。

美國密蘇里州總檢察長施密特（Eric Schmitt）4月亦向聯邦法院提起一起民事訴訟，稱中國的疫情響應使該州蒙受巨大經濟損失，稱中國「必須為全球新冠病毒大流行負責」，並要求現金賠償。

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《環時》援引中國社會科學院美國研究所研究員、美國外交研究室主任袁征稱，中方一再強調中美合作是互利共贏的，希望兩國關係能夠朝著健康的方向發展，「但是我們也不能一再退讓，絕不能容忍有些人毫無原則地對中美關係造謠生事。」

他說，對於這些無端造謠生事破壞中美關係、死不悔改，進而在美國國內撈取政治利益的政客，要堅決打擊。

另外，美國共和黨9名參議員周二（5月12日）提議立法，如果中國未能就新冠疫情爆發給出完整的解釋，將授權總統特朗普對中國實施廣泛的制裁。在北京，外交部發言人趙立堅昨對此堅決反對，指有關議案完全罔顧事實，妄圖通過搞有罪推定式「調查」，向中方推卸自身抗疫不力的責任，這極不道德。又稱美國內這齣「甩鍋」大戲已經被嚴重劇透，再演下去沒有意義。

責任編輯：伍樂

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