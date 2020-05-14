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專題:新冠肺炎

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【新冠肺炎】世衛︰新冠病毒恐如愛滋病　永遠都不會消失

社會熱點 13:28 2020/05/14

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美國多州開始放寬防疫措施與復工，專家警告需要數周才知道復工是否引發新一波感染潮；由於亞洲和中東部分地區放寬防疫限制後，重現群聚疫情，世界生組織（WHO）官員指出，若無疫苗，新冠病毒可能像愛滋病毒（HIV）一樣永遠不會消失。

世公共生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan）13日警告，新冠肺炎恐永久存在，「我認為無人能預測此疾病終將消失，我認為這無法承諾也無法設下日期，此疾病恐成為長期問題，但也可能不會」。

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萊恩指出，新冠病毒恐成為像愛滋病毒的另一種流行病毒，若無疫苗，全球人口需要數年時間才能建立足夠免疫；不過他認為全球已控制部分疫情，但防疫需要「大量努力」，疫苗研發也可能「不會有結果」（moonshot）。

世衛官員：若無疫苗　人類要數年才能建立免疫

世秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也表示︰「疫情曲由我們掌握，事關眾人，我們都應努力阻止大流行病。」

美國各地疫情曲線呈現巨幅差異，外電分析約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的資料，美國有些地區單日新增案例激增，包括明尼蘇達州亨內平郡（Hennepin County）和維珍尼亞州費爾法克斯郡（Fairfax County）；但是新澤西州博根郡（Bergen County）和密西根州韋恩郡（Wayne County）新增個案則穩定下降。

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哈佛全球健康研究所（Harvard Global Health Institute）助理教授Thomas Tsai表示，新冠肺炎影嚮往往具地方性，「雖然我們關注全國重點疫情數字，但一部分的挑戰是我們看到50種疫情曲和50種不同故事在上演。」

多地放鬆限制後　再現社區傳播

約翰霍普金斯大學彭博衛生學院副教授克莉絲朵‧瓦特森（Crystal Watson）指出，復工後可能需要經過五到六周才能知道影響，一如年初新冠肺炎一開始緩慢擴散，一段時間後才出現明顯疫情。

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截至13日，全球新冠肺炎確診已達434萬2565例，死亡29萬6690例；美國確診138萬9935例，佔了全球超過四分之一，至少有8萬4059人死亡。

全球多國努力恢復經濟之際，亞洲和中東部分地區卻在放寬防疫措施後出現群聚感染。中國七省過去兩周回報許多地方感染的新案例，另據報武漢出現一批新感染案例後，下令在10天內對全部1100萬名居民進行檢測；南韓首爾出現夜店和酒吧群聚後，延後復學數周；黎巴嫩出現一波感染潮後，當局恢復全國禁令四天。

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責任編輯：鄧國強

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責任編輯：鄧國強

 

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