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【騰訊業績】騰訊用4大「宅經濟」殺手鐧　將疫情變危為機

經濟脈搏 13:28 2020/05/14

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騰訊 （00700） 昨日公布首季業績，上季收入按年增長26%至1,080.6億元（人民幣，下同），超出市場預期。在疫情衝擊下，各行業百廢待興，騰訊卻能做到盆滿缽滿，得益於抓住「宅經濟」的機遇。

其一：疫情刺激線上娛樂 遊戲業務大增

期內，集團增值服務收入按年增長27%至624.3億元，當中網絡遊戲收入增長31%至373億元，主要反映《和平精英》、《王者榮耀》以及海外《PUBG Mobile》、《Clash of Clans》的收入貢獻，集團首季手遊收入總額錄得347.6億元。

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遊戲業務火熱因全球多數人進入社交隔離狀態，催生線上娛樂需求。但疫情終將過去，預期遊戲的用戶使用時長及遊戲內消費活動將大致恢復正常水平。但騰訊認為，遊戲行業已從結構上擴大了其長期受眾及吸引力，對遊戲行業未來的發展是長久利好。

其二：隔離期間保持聯繫 微信及QQ用戶增長

根據財報，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數已達到12.02億，按年增長8.2%，按季增長3.2%；QQ的移動端月活躍賬戶數為6.93億，按年下降1%，按季增長7.2%。

此外，微信還通過小程序融入人們日常生活服務，包括超市、生鮮果蔬、社區電商業態的小程序訪問量均獲增長，有利於騰訊未來向更多行業滲透。

其三：互聯網和在線教育廣告投入增多

騰訊首季網絡廣告收入為177.13億元，按年增長32%，按季下降12.4%。騰訊表示，一季度是時長推廣活動的傳統淡季，按季下降是正常的，而疫情令消費者在主要應用內的使用時長增加，以及騰訊為廣告主提供了具備吸引力的廣告投放效率，廣告業務做到了按年增長。

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其中，遊戲、互聯網服務及在線教育行業的廣告開支有所上升，快速消費品、汽車及旅遊的廣告開支則有所下降。

其四：在家辦公催生雲服務 騰訊會議日活用戶破千萬

疫情下，不少行業轉向在家辦公，騰訊雲在視頻、教育及零售等行業獲得了更多的市場機會。比如騰訊會議上線兩個月，日活用戶便突破1,000萬。

不過，由於春節和居家隔離，主要依賴線下交易等支付活動的金融科技服務使用量有所減少，金融科技及企業服務首季收入增長放緩，升22%至264.75億元。但騰訊表示，在4月的最後一周，騰訊日均商業交易額已恢復至2019年底的水平。

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在相對多元的營收體系下，儘管線下支付、金融科技等業務不盡人意，但遊戲、雲服務等業務之間可以相互彌補，從而抵消外部環境帶來的部分影響。

責任編輯：尹航

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