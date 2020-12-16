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【中芯國際】梁孟松是中芯靈魂人物之一 曾帶領業績飆漲

經濟脈搏 13:19 2020/12/16

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【中芯人事變動】梁孟松是中芯國際靈魂人物之一 曾帶領業績飆漲

中美科技戰燃燒不已、中國力推芯片（又稱晶片）產業自力更生的關鍵時刻，台積電前營運長、中芯國際 （00981） 前獨立董事，武漢弘芯前任CEO蔣尚義確定回巢，任中芯國際副董事長，但內地科技媒體「問芯Voice」報道，事件意名變成「內鬥」，現任聯合CEO梁孟松由於事前未獲知會任命、認為自己不受尊重，已提出辭呈。來自台灣的梁孟松，被視為中芯的靈魂人物之一。

中芯國際今天公告，正和梁孟松覈實「真實辭任的意願」。

内媒引述一家知名芯片設計公司業者表示，梁孟松過去幾年在中芯，主要以改善內控以及流程管理的最佳化為主，先進製程的開發反而不是重點。他進一步說明，梁孟松將台積電的最新管理思維帶進中芯，是中芯得以改頭換面的最大關鍵。

眾所周知，梁孟松在三星時，曾協助三星推動從28納米到14納米的技術改造與發展。不過，三星後來決定在7納米跳過DUV直上EUV，對梁孟松技術的需求已降低，且三星本身的管理問題，梁孟松也無從置喙，之後遭遇發展困境的中芯邀請梁孟松加入，兩者一拍即合。

【中芯國際】台芯片老將任中芯副董  蔣尚義成抗美利器？

【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢

作為技術與管理狂人，對生產流程細節要求極高的梁孟松，很快就發現中芯的問題，就是管理效率太差，機台的生產流程拖沓，多餘工序也造成良率降低，如果沒有改善，未來發展什麼先進製程技術都是白費。

梁孟松最初的工作，就是從生產良率和管理效率進行改善，拉高產能利用率，仿效台積電的管理模式，而14納米及之後的先進製程發展，則是在公司體質改善之後的第二階段目標。最新業績顯示，公司的14納米芯片先進製程激增，華為14納米麒麟710cpu芯片轉單國內的拉動效應也開始顯現，公司已進入第二階段發展。

中芯國際被美國列入限制投資名單後 面臨集體訴訟風險

中芯外憂未完又內患？傳蔣尚義回巢梁孟松辭職

回顧梁孟松的資歷，他除助三星的芯片技術更上一層樓，也在2003年協助台積電以自主技術擊敗IBM，一舉揚名全球的130納米「銅製程」一役。此外，他也曾幫台積電建立先進製程模組的研發及量產模式。後來台積電將梁孟松調離其研發崗位，副總位置也被英特爾前先進技術研發協理羅唯仁坐上，他轉投三星電子。

值得注意，目前台積電的製程發展已經前進到5納米，相較之下，中芯最先進的14納米技術差距仍相當大。但在中美貿易戰下，中國的半導體供應鏈加強本土化政策，市場普遍認為台積電的中國低階製程市場空間恐會被侵蝕。

責任編輯：游昊雲

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