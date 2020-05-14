  • 29°C
香港時間 : 2020514日 (四) 13:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美貿易戰協議】中國允許美國大麥進口 中糧：或加快買美農產品

經濟脈搏 13:04 2020/05/14

分享：

中國正致力於履行中美首階段協議，並努力兌現採購美國商品的承諾。中國海關總署發佈公告稱，周三(13日)起，允許符合相關要求的美國大麥和美國鮮食藍莓進口。此外，中糧集團有限公司一名高管周四在一個線上行業會議中表示，中國可能加快購買美國農產品。

中糧國際中國區副總經理張華表示，預計5至9月中國的大豆供應壓力將是巨大的。大豆是美國對中國出口的主要農產品。

【中美貿易戰協議】中國外交部間接否定「廢止貿易協議」之說

【中美貿易戰協議】中方會否撕毀貿易協議？三個動作見端倪

海關總署發布2020年第65及66號公告稱，允許符合相關要求的美國大麥進口。據海關總署公佈的進口美國大麥植物檢疫要求，輸華大麥是指產自美國、輸往中國僅用於加工、不作種植用途的大麥籽實。輸華大麥出口、倉儲企業須由美國農業部（USDA）審核，USDA向中華人民共和國海關總署提供企業名單。此外，允許符合相關要求的美國苜蓿乾草塊和顆粒、扁桃殼顆粒和梯牧乾草進口。

近期，海關總署允許美國多種植物進口。5月13日，海關總署發布2020年第64號公告稱，自本公告發布之日起，允許符合相關要求的美國鮮食藍莓進口，允許的產地包括：美國加利福尼亞州、佛羅里達州、佐治亞洲、印第安納州、路易斯安那州、密歇根州、密西西比州、新澤西州、北卡羅來納州、俄勒岡州、華盛頓州等藍莓產區。

海關總署4月26日發布2020年第60號公告稱，允許符合相關要求的美國鮮食鱷梨進口，允許的產地為美國加利福尼亞州。

路透社早先引述三名中國消息人士稱，中國致力於履行與美國達成的第一階段貿易協議，並正努力兌現增加購買美國商品和服務的承諾，儘管購買速度因冠狀病毒疫情而受限。

【中美貿易戰協議】中國據報仍在實現首階段協議採購承諾 無傾向推翻

【中美角力】特朗普：100項中美貿易協議 也換不回疫情逝者生命

作為中美首階段協議的一部分，中國同意未來2年內額外購買2000億美元的美國商品。而此前傳出北京政府有意重談第一階段貿易協議後，中國外交部12日明確立場，中方願與美方共同落實貿易協議，並重申會為此創造氛圍。

【中美角力】前白宮中國主任何瑞恩：中美關係已從競爭走向對抗

美國炸雞店Popeyes「疫市」進軍內地：中國消費市場正在反彈

責任編輯：蒯宇澄

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【中美貿易戰】中美關係進入「過山車」模式 近日兩輪震盪藏玄機
2020/05/13
【中美貿易戰】中美關係進入「過山車」模式 近日兩輪震盪藏玄機
【中美貿易戰協議】中國據報仍在實現首階段協議採購承諾　無傾向推翻
2020/05/13
【中美貿易戰協議】中國據報仍在實現首階段協議採購承諾　無傾向推翻
【中美貿易戰協議】標普：中國或未能兌現第一階段貿易協議承諾
今日
【中美貿易戰協議】標普：中國或未能兌現第一階段貿易協議承諾
【中美角力】特朗普：100項中美貿易協議 也換不回疫情逝者生命
今日
【中美角力】特朗普：100項中美貿易協議 也換不回疫情逝者生命
外交 疫情 貿易戰 貿易 中國外交部 中國海關總署 採購 中國 北京 加利福尼亞

上一篇文章

【中美貿易戰】特朗普欲迫英國吞毒丸　遏制中國新玩法？

下一篇文章

【中芯業績】中芯國際走出營運陰霾 首席執行官梁孟松應記一功
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美有「殺手鐧」 華為要突破「芯片禁令」仍有隱憂
【中美角力】美有「殺手鐧」 華為要突破「芯片禁令」仍有隱憂
【中美角力】被禁用Google　華為在外國市場銷售大幅下滑
【中美角力】被禁用Google　華為在外國市場銷售大幅下滑
【中美貿易戰協議】環球時報為何敢「打臉」劉鶴？
【中美貿易戰協議】環球時報為何敢「打臉」劉鶴？
【中美角力】索羅斯談中美關係：美國應與中國保持距離
【中美角力】索羅斯談中美關係：美國應與中國保持距離
【中美貿易戰】特朗普欲迫英國吞毒丸　遏制中國新玩法？
【中美貿易戰】特朗普欲迫英國吞毒丸　遏制中國新玩法？
【中美貿易戰協議】環球時報：中國或考慮令中美貿易協議作廢
【中美貿易戰協議】環球時報：中國或考慮令中美貿易協議作廢