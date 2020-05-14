【中美貿易戰協議】中國允許美國大麥進口 中糧：或加快買美農產品

中國正致力於履行中美首階段協議，並努力兌現採購美國商品的承諾。中國海關總署發佈公告稱，周三(13日)起，允許符合相關要求的美國大麥和美國鮮食藍莓進口。此外，中糧集團有限公司一名高管周四在一個線上行業會議中表示，中國可能加快購買美國農產品。

中糧國際中國區副總經理張華表示，預計5至9月中國的大豆供應壓力將是巨大的。大豆是美國對中國出口的主要農產品。

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海關總署發布2020年第65及66號公告稱，允許符合相關要求的美國大麥進口。據海關總署公佈的進口美國大麥植物檢疫要求，輸華大麥是指產自美國、輸往中國僅用於加工、不作種植用途的大麥籽實。輸華大麥出口、倉儲企業須由美國農業部（USDA）審核，USDA向中華人民共和國海關總署提供企業名單。此外，允許符合相關要求的美國苜蓿乾草塊和顆粒、扁桃殼顆粒和梯牧乾草進口。

近期，海關總署允許美國多種植物進口。5月13日，海關總署發布2020年第64號公告稱，自本公告發布之日起，允許符合相關要求的美國鮮食藍莓進口，允許的產地包括：美國加利福尼亞州、佛羅里達州、佐治亞洲、印第安納州、路易斯安那州、密歇根州、密西西比州、新澤西州、北卡羅來納州、俄勒岡州、華盛頓州等藍莓產區。

海關總署4月26日發布2020年第60號公告稱，允許符合相關要求的美國鮮食鱷梨進口，允許的產地為美國加利福尼亞州。

路透社早先引述三名中國消息人士稱，中國致力於履行與美國達成的第一階段貿易協議，並正努力兌現增加購買美國商品和服務的承諾，儘管購買速度因冠狀病毒疫情而受限。

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作為中美首階段協議的一部分，中國同意未來2年內額外購買2000億美元的美國商品。而此前傳出北京政府有意重談第一階段貿易協議後，中國外交部12日明確立場，中方願與美方共同落實貿易協議，並重申會為此創造氛圍。

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責任編輯：蒯宇澄

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