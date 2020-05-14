【中美角力】解放軍今起渤海軍演 美艦再通過台海

解放軍今日（5月14日）起在河北唐山港附近渤海海域，展開為期兩個半月的軍演，專家認為是要威懾「台獨」。與此同時，美軍驅逐艦今日上午航經台灣海峽，是今年來美國軍艦通第六次通過台海。

中央社報道，台灣的國防部今日表示，美軍一艘作戰艦上午由北向南航經台灣海峽，執行一般航行任務，之後繼續向南航行；台軍運用聯合情監偵掌握區域情勢，狀況正常。美國海軍太平洋艦隊則在Facebook披露，是美國導彈驅逐艦「麥克坎貝爾」號通過台海。

解放軍唐山港實彈射擊 海域安全管制兩個月

值得注意，根據中國海事局日前發布通告，唐山港京唐港區東北部海域實彈射擊，今起至7月31日實施安全管制，所有無關船舶和人員停止在此時間段、此管制區域內的一切活動，並提前撤離至安全區域。

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新加坡《聯合早報》引述有關學者預計，這次軍演時間長、戰區跨度大，解放軍將進行多軍兵種、跨戰區的兩棲登陸、奪取島嶼、抗擊登陸、防空反導等多個實戰化演練科目，目的包括威懾台獨活動，為必要時武力解決台灣問題做準備。

專家：520前 威懾台獨

據報道，中國軍事專家宋忠平稱，解放軍這次在渤海邊舉行軍演時機不尋常，而台灣蔡英文政府將在5月20日舉行就職典禮。他預計這次軍演，重點將包括實戰環境下多軍兵種聯合作戰、兩棲登陸、奪島以及防空反導、電子對抗等，確保一旦台灣當局越過大陸反分裂法的紅線，大陸有決心、有能力以非和平手段解決台灣問題。

報道指出，也有學者分析，這次軍演主要是為了應對美國可能對中國採取冒險行動。美國總統特朗普正全力就疫情向中國「甩鍋」和追責，如果連任無望，難保他會對中國採取什麼瘋狂舉動。

中國海軍裝備專家王雲飛則認為，解放軍這次選在渤海邊上演習，一是內海，外國艦機無法抵近偵察；二是可以演練保衛首都北京的重點科目；三是幾乎可以演練所有的重點使命任務科目，例如對強敵作戰中的反航母作戰等，反分裂作戰中的海空封鎖、火力突擊、岸灘作戰、立體登陸作戰、城市港口作戰等等；四是陸、海、空和火箭軍機動、保障極為便利。

另外，日本共同社日前引述消息人士披露，解放軍計劃8月在靠近海南島的南海區域，舉行以奪取東沙群島為想定的大規模登陸演習。而東沙目前由台灣實際掌控。台灣和南海問題極具關聯性，中國大陸很可能將兩者看作「一盤棋」，將其作為國家安全的系統工程，統籌解決。

責任編輯：伍樂