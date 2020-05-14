▲ 【中美角力】中美關係失「壓艙石」 險境更甚於1989年

新冠肺炎疫情還有一大段時間未見曙光，中美已由貿易戰打到疫戰，目前美國總統特朗普又就首階段貿易協議向中國施壓，中美關係陷入40年來最惡劣時刻，比1989年天安門事件後美國制裁中國時更嚴峻。

不少中美問題專家均認為，中美關係已肯定回不到從前，最重要一點是，中美的衝突並非源於單一事件，而是兩國政治基礎已動搖。中美關係的基礎，並非如中國一向所強調「經濟是中美關係壓艙石」，而是美國及西方國家對中國寄望，認為中國在經濟發展後，會融入西方國家體系。

難言「經濟是中美關係壓艙石」

中美關係在過往40年都曾有過嚴峻挑戰，但都能一一化解，關鍵在於雙方最高層的「共識」。1989年天安門事件後，西方政壇、輿論及普遍民意都認為懲罰中國，時任美國總統老布殊也只能跟隨民意，否則是絕對過不了關。

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事實上，老布殊並不想封鎖中國，只是格於形勢不能不做。美國帶了個頭，其他西方國家也必跟隨。但私底下，華盛頓與北京的溝通是順暢的。美國一直在找機會重建與中國關係。而且，中美高層透過私下溝通有共識，中美關係只要捱過一輪封鎖，就可以重回正軌，對於這點，鄧小平是很清晰的，所以當時才會重申，「韜光養晦，絕不當頭」的對外政策。

而且，就算在制裁期間，美國、日本和歐洲對中國的經濟與技術援助，也並未因天安門事件而斷絕，這說明了，主要西方國家仍期望中國經過波折後，繼續改革開放，終有一天會融入西方所確立的全球體系。

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所以，克林頓競選總統時雖然咬牙切齒稱「不會與屠殺人民的屠夫握手」，當選後不久卻即到中國訪問，並且與中國展開入世談判，同樣就是對中國有期盼及基於中美的「共識」。

結構性壓力 有別過往40年

然而，現在西方社會對中國期望已存在，這正正是並非由單一事件所引發的衝突，而是結構性的改變，這種改變正是令中美關係回到不從前的關鍵因素。也為何說現在中美關係比1989年時更險竣。

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此外，特朗普如果連任，對中國更見不妙。皆因特朗普團隊內由反華鷹派作主導，這批人不同於傳統的中國問題專家，他們熟悉中國但不是學院派，對中國有很深的仇視與歧見，加上特朗普沒有連任包袱，做起事來更無顧忌。

專家指，美中關係目前相當失調，已不再是競爭性的關係，而是對抗性的狀態。兩者的差別在於，在競爭關係中，你嘗試比對方更具競爭力；而在對抗關係中，你會試圖傷害對方，因為對手遭遇的挫敗能加強你方的實力。

在這種「互相傷害」的爭鬥中，經濟的重要性已被政治掩蓋，中美關係未來數年只會更差，這個趨勢不可逆轉。

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本報記者：高青

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