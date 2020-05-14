【毒奶粉】涉事商家堅稱產品質量沒問題 湖南省政府下令徹查

「大頭娃娃」劣質奶粉事件在湖南省郴州市重現，商家疑涉嫌虛假宣傳及消費欺詐。湖南省政府責成調查組對涉事商家徹查。商家則堅稱，該產品質量沒有問題，也未欺騙消費者。

湖南衛視等內地媒體報道，湖南省郴州市永興縣多名家長發現年幼孩子出濕疹，體重驟降，頭骨發育畸形症狀，仿如「大頭娃娃」，且出現不停拍頭等異常行為。

【毒奶粉】內地再現「大頭娃娃」 湖南小孩飲假奶粉患佝僂病

當地醫院指出，該批幼童是因為營養不良而患上佝僂病，疑與曾飲用一款名為「倍氨敏」的所謂「特殊醫學用途嬰兒配方奶粉」有關，然而有關奶粉實為一種固體飲品，不符配方奶粉標準。

據了解，這些幼兒在體檢時曾被診斷為牛奶過敏，醫生因此建議家長購買氨基酸奶粉給孩子食用。家長們隨後去郴州愛嬰坊母嬰店買奶粉，經店員強烈推銷，最終購買了「倍氨敏」這款產品。

湖南省政府指，對事件高度重視，責成省市場監督管理局、郴州市等組成調查組對涉事商家徹查，將根據調查結果依法從嚴從重處罰，並及時向社會公佈。

湖南省委回應內地傳媒查詢時說，肯定會不遺餘力調查，目前掌握有5名患者。

據《人民日報》旗下《國際金融報》報道，「倍氨敏」的生產方湖南唯樂可健康產業有限公司相關負責人稱，經第三方檢測，相應產品質量合格，標籤合格，包裝清晰標註是固體飲料，沒有誇大宣傳。

不過，乳製品行業人士向記者表示，生產方或涉及「打擦邊球」營銷。針對廠家和渠道，此次相關部門均應嚴肅調查。

【毒奶粉】「大頭娃娃」悲慘事故頻生 一文回顧劣質奶粉有幾危險？

另據《新京報》引述一名行業人士透露，在母嬰店裡，為了獲取更高利潤，以次充好，把成本低、營養差的固體飲料當做奶粉賣的情況並不少見。

該人士指，一罐特醫奶粉的利潤在120元左右，是普通奶粉的兩倍多。以此推算，永興縣愛嬰坊出售的564罐固體飲料，盈利至少在6.7萬元人民幣。

責任編輯：蒯宇澄

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品