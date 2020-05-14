【中美 疫情】華爾街日報：中國或已銷毀武漢市場動物樣本 疑拖延找病毒源頭

新冠肺炎令中美關係惡化，兩國就疫情源頭角力。《華爾街日報》引述多個消息稱，中方似乎在拖延國際社會尋找新冠病毒源頭的努力。報道更引述部分中國和外國研究人員稱，中方從市場上帶走的動物樣本已被銷毀，相關部門也沒對疑似源頭華南市場的商販進行病毒檢測。

報道引述武漢消毒公司職員Lu Junqing稱，他在去年12月31日前往被指是疫情源頭的華南海鮮市場，當時官員從攤位、下水道和貨物中提取樣本，又將動物的糞便和皮毛樣本封在塑膠袋裡。最初，中方也稱病毒來自華南市場的一種野生動物，確定是哪種動物「只是時間問題」。

不過，自從疫情在全球爆發，中國官員越來越多地質疑這種病毒是否源自中國，並拒絕西方國家提出的進行國際調查的要求。中國官員也只公佈了採自市場下水道、攤位和垃圾車的「環境樣本」的基因序列，而這些採集物都不是直接來自於動物。

▲ 美媒指中國拖延找病毒源頭 恐已銷毀武漢市場動物樣本

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與此同時，中國也似乎在阻撓外國官員和研究人員加入溯源行動。世衛代表團2月曾對武漢和中國其他城市進行為期9天的訪問，據三名參與此次行程的人士稱，該代表團沒有去華南市場，只與中方人員討論了這個市場和該病毒的潛在動物來源。聯合國糧農組織幾周來也試圖讓團隊進入中國調查，但行程已被推遲到至少5月底。

曾幫助確定SARS病毒起源於蝙蝠，並通過果子狸傳播的非牟利組織環保生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）表示，由於市場的證據似乎已被污染或在無意中被破壞，更好選擇是對野生動物或曾接觸過市場裏動物的人進行更廣泛的病毒檢測。

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然而，報道引述部分中國和外國研究人員稱，中國官員告訴他們從市場上帶走的動物樣本已被銷毀。幾個華南市場的商販則表示，相關部門也沒對他們進行檢測，以確定商販中有多少人感染過病毒。因此，確定病毒源頭的工作恐怕仍漫長。

值得注意，中國駐德大使吳懇近日接受德媒訪問時稱，中國對國際調查持開放和坦誠態度，支持科學家之間進行交流，但反對在沒有任何證據的情況下，企圖將中國放在被告席上，事先推定有罪。

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責任編輯：伍樂

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