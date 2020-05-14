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【中美角力】CIA稱中國阻世衛示警疫情　中美緊張勢火澆油

國情動向 14:43 2020/05/14

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美國《新聞周刊（Newsweek）》獨家報道，美國中央情報局（CIA）報告，反映中國1月間試圖阻止世界衛生組織（WHO）對新冠肺炎疫情提出示警，卻在同時間囤積醫療物資。

中方已從多個渠道，否認隱瞞疫情，包括新華社日前刊載《美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相》。但西方情報單位已擲出第2份類似報告，恐火上加油，讓中美關係更趨緊繃。

中方已多次隱瞞疫情

中情局報告指出，中國施壓世衛，如果世衛宣布全球衛生緊急狀態，就不會繼續針對新冠肺炎病毒與世衛合作調查。兩名美國情報官員已對「新聞周刊」（Newsweek）證實報告內容。

【調查疫情】德國情報：習近平要求世衛譚德塞淡化疫情

【調查疫情】美媒引美情報文件：中國1月瞞疫更囤積防疫物資

中情局報告曝光之前，德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）上周刊登的德國情報單位評估報告，就已指控中國國家主席習近平1月21日親自對世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）施加壓力。

世衛駁斥習近平個人介入的說法，但不願明確說明中國官員是否曾試圖延後或改變「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）的宣布。

【調查疫情】歐盟首撐調查新冠病毒源頭　呼籲中國配合

【調查疫情】中國反制第一槍 澳媒指中國聲稱對澳洲大麥徵收關稅

世衛發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）告訴「新聞周刊」：「我們不評論與會員國的特定討論，但我們可以說，世衛以專注保護所有人和所有地方、以證據為基礎的技術機構自居，疫情期間，都心懷這樣的託付行事。」

「世衛做出的建議，一概根據科學、公衛最佳實踐、證據、數據以及獨立專家的意見。」

世衛已否定過類似傳聞

林德梅耶表示：「譚德塞博士並未在1月20、21或22日和習主席通話，譚德塞博士及其資深團隊是1月28日在北京與習主席見面。那場會議上，並未論及國際關注公共衛生緊急事件一事。」

【調查疫情】歐盟首撐調查新冠病毒源頭　呼籲中國配合

【調查疫情】特朗普：看到證據 新冠病毒源自武漢實驗室

對「新聞周刊」證實中情局報告內容的美國情報官員，無法證實習近平是否在施壓世衛方面扮演角色。

世衛1月30日發布公衛緊急狀態時，竭盡全力說明中國並未做錯，引發部分西方人士不滿。美國總統特朗普批評世衛以「中國為中心」之後，3月間取消對世衛的金援。

【調查疫情】特朗普：中國處理疫情手段　反映他們想盡辦法阻我連任

【調查疫情】美國3大情報機關　調查中國世衛有否隱瞞疫情

中國外交部並未回應「新聞周刊」的詢問，但11日在新聞簡報會回應「明鏡周刊」報道時表示，「中方領導人1月21日根本未曾同世衛組織總幹事（秘書長）通電話」。

美國中情局則婉拒回答「新聞周刊」詢問。

中國駐美大使館回應「新聞周刊」:毫無根據

中情局這份名為「聯合國－中國：世衛關注但未受制中國」（U.N.-China: WHO Mindful But Not Beholden to China）的文件，以及上述的德國報告，都和美國國土安全部分析提出的時序吻合。最初由外電報道的這份分析指出，中國1月間壓下疫情消息，才得以囤積自世界各地進口的醫療物資。

【調查疫情】美情報部門：病毒非人為或基因改造而成 未排除實驗室洩漏

【調查世衛】澳洲總理：要用查武器級別　調查世衛有否延誤報疫情

「新聞周刊」詢問此事時，中國駐美大使館表示，美國國土安全部的分析「毫無根據」。

根據中國海關總署，1月24日至2月29日北京進口25億套個人防護裝備（PPE），包括超過20億個口罩。訂購量大增的同時，北京在世界各地的外交單位也疾呼確保供應。

中國最初是在去年12月31日通知世衛有公民罹患新冠肺炎，今年1月3日開始正式知會美國。1月20日，北京通報首起人傳人病。

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責任編輯：伍樂

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