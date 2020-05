【中美角力】CIA稱中國阻世衛示警疫情　中美緊張勢火澆油

美國《新聞周刊(Newsweek)》獨家報道,美國中央情報局(CIA)報告,反映中國1月間試圖阻止世界衛生組織(WHO)對新冠肺炎疫情提出示警,卻在同時間囤積醫療物資。

中方已從多個渠道,否認隱瞞疫情,包括新華社日前刊載《美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相》。但西方情報單位已擲出第2份類似報告,恐火上加油,讓中美關係更趨緊繃。

中方已多次隱瞞疫情

中情局報告指出,中國施壓世衛,如果世衛宣布全球衛生緊急狀態,就不會繼續針對新冠肺炎病毒與世衛合作調查。兩名美國情報官員已對「新聞周刊」(Newsweek)證實報告內容。

中情局報告曝光之前,德國「明鏡周刊」(Der Spiegel)上周刊登的德國情報單位評估報告,就已指控中國國家主席習近平1月21日親自對世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)施加壓力。

世衛駁斥習近平個人介入的說法,但不願明確說明中國官員是否曾試圖延後或改變「國際關注公共衛生緊急事件」(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)的宣布。

世衛發言人林德梅耶(Christian Lindmeier)告訴「新聞周刊」:「我們不評論與會員國的特定討論,但我們可以說,世衛以專注保護所有人和所有地方、以證據為基礎的技術機構自居,疫情期間,都心懷這樣的託付行事。」

「世衛做出的建議,一概根據科學、公衛最佳實踐、證據、數據以及獨立專家的意見。」

世衛已否定過類似傳聞

林德梅耶表示:「譚德塞博士並未在1月20、21或22日和習主席通話,譚德塞博士及其資深團隊是1月28日在北京與習主席見面。那場會議上,並未論及國際關注公共衛生緊急事件一事。」

對「新聞周刊」證實中情局報告內容的美國情報官員,無法證實習近平是否在施壓世衛方面扮演角色。

世衛1月30日發布公衛緊急狀態時,竭盡全力說明中國並未做錯,引發部分西方人士不滿。美國總統特朗普批評世衛以「中國為中心」之後,3月間取消對世衛的金援。

中國外交部並未回應「新聞周刊」的詢問,但11日在新聞簡報會回應「明鏡周刊」報道時表示,「中方領導人1月21日根本未曾同世衛組織總幹事(秘書長)通電話」。

美國中情局則婉拒回答「新聞周刊」詢問。

中國駐美大使館回應「新聞周刊」:毫無根據

中情局這份名為「聯合國-中國:世衛關注但未受制中國」(U.N.-China: WHO Mindful But Not Beholden to China)的文件,以及上述的德國報告,都和美國國土安全部分析提出的時序吻合。最初由外電報道的這份分析指出,中國1月間壓下疫情消息,才得以囤積自世界各地進口的醫療物資。

「新聞周刊」詢問此事時,中國駐美大使館表示,美國國土安全部的分析「毫無根據」。

根據中國海關總署,1月24日至2月29日北京進口25億套個人防護裝備(PPE),包括超過20億個口罩。訂購量大增的同時,北京在世界各地的外交單位也疾呼確保供應。

中國最初是在去年12月31日通知世衛有公民罹患新冠肺炎,今年1月3日開始正式知會美國。1月20日,北京通報首起人傳人病。

責任編輯:伍樂

