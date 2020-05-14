【中國經濟】疫情衝擊外貿冰封 大牌代工廠轉戰內貿 惟訂單杯水車薪

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，盡管中國已復工復產，但外貿企業仍面臨訂單取消困局。內地傳媒報道，在外貿訂單「消失」後，每日平均有近700間企業轉戰內貿，Zara、星巴克（Starbucks）、雅詩蘭黛（Estee Lauder）等知名品牌的國內代工廠也謀求轉型內貿。惟出口轉內銷仍面臨國內市場相對小、營銷渠道建設難、資金鍊風險較高、國內國際標準不一等困難。

澎湃新聞報道，據阿里巴巴國內貿易平台1688，1個月內新增外貿工廠超2萬家，平均每天有近700家外貿工廠入駐，而外貿工廠在平台的交易額1個月已超220億元人民幣。據阿里巴巴透露，去年來國內至少32萬間外向型出口企業謀求轉型內貿。該平台福建、江蘇和廣東產地企業在今年3月的交易規模，比2月均增長250%以上。

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事實上，疫情導致國外市場需求驟降，主力外貿代工的內地廠家紛被取消或叫停訂單，惟生產線和工人不能停，為了拓展銷路，就轉戰國內市場。4月7日的國務院常務會議亦指出，加工貿易佔中國外貿1/4。要統籌內外貿發展，支持加工貿易企業紓解困難，促進穩外資、穩就業。包括對加工貿易保稅料件或製成品內銷，年底前暫免徵收緩稅利息。

海外訂單減 7-8成工人放假

報道指出，曾為國際服裝品牌Zara、CK、Polo、GAP代工生產針織衫的東莞市普萊雅紡織科技有限公司負責人稱，公司年產量1000萬件，但今年海外訂單取消的有700萬件。該負責人表示，由於海外訂單減少，工廠7至8成工人都放假，「如果沒有內貿訂單，工廠很可能撐不到現在」。

不過，相對往日的外貿訂單數量，目前內貿訂單只是杯水車薪。據上述負責人，內貿困難是單量較分散、款式比較多，「Zara一個訂單的一個款式可能就有3、40萬件，但是內貿一個訂單能上1000件就已經算是不錯了」。

內貿訂單量小 推自家品牌救亡

為星巴克、Hydro Flask等品牌代工生產保溫杯的浙江飛劍工貿有限公司，3月起約有3成預計銷往北美和歐洲的海外訂單被取消或叫停。相關負責人表示，該公司已開展內貿，但內貿訂單量小且碎片化，「有的訂單還到不了起訂量」。此外，轉做內貿初期會不適應「遊戲規則」，不如外貿按訂單生產，而是要不斷根據國內消費者的喜好，設計新的產品樣式。

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面臨衝擊的還有為MAC、雅詩蘭黛代工化妝刷的深圳雄旺科技有限公司，負責人表示，每年生產化妝刷幾百萬套，但今年有6成被叫停，今年可能要以內貿為主，但目前國內市場不是很活躍，內貿量比往年也下降，打算轉戰賣牙刷。惟該負責人稱，公司展開線下銷售，遇到唯一困難就是資金，貸款不好貸，大面積開幾家超市，也要幾百萬。

進軍內貿另一方式，就是推出自家品牌。內地五金行業唯一「出口免驗」的廣東陽江金輝刀剪股份有限公司，主要為雙人牌（Zwilling）WMF等德國廚具品牌代工刀剪，往年每月有3、4千萬海外訂單，但今年首季外貿訂單按年少18%。該公司今年3月推出自家品牌刀剪套裝，在3月底平台促銷活動上銷售額超過20萬元。

責任編輯：林佩怡