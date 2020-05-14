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【中國經濟】中美關係持續緊張 滬指跳水跌近1%

經濟脈搏 15:37 2020/05/14

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隔夜美股繼續下跌，內地股市今日（13日）低開低走，資金觀望情緒濃厚，滬指收跌近1%，僅軍工板塊微漲。分析指，中美關係持續緊張，加上近期國內外疫情出現反覆，短期內市場仍舊將以震盪為主。

三大指數今早低開後持續弱勢震盪，滬指收市跌0.96%，報2870.34點；深成指收跌1.02%，報10962.15點；創指漲1.08%，報2117.65點。

滬深兩市成交合計6101億元（人民幣，下同），較前一交易日略有放量，其中滬市成交2373億元，深市成交3728億元。北向資金凈流入出13億元。

盤面上，港股中芯國際（0981）受一季報業績提振大漲，一度漲超10%，帶動A股半導體概念逆市走強，受騰訊遊戲營收大增影響，網游概念股集體走強。稀土、數字貨幣亦走高。但板塊個股仍舊跌多漲少。

【騰訊業績】騰訊用4大「宅經濟」殺手鐧 將疫情變危為機

【中國經濟】應對疫情衝擊 財政部：支出須保持強度 提高赤字率

【新基建】中央力推新基建穩經濟 到底什麼算是新基建？

消息面上，美國聯邦退休儲蓄投資委員會決定，美國最大退休基金－－聯邦退休基金無限期押後投資中國企業股票的計劃，原因是新冠疫情令經濟環境急速改變。但有觀察者指，此舉引證了去年以來甚囂塵上的中美金融脫鉤傳聞，美國似乎已打響中美金融戰第一槍。

此外，內地《環球時報》引述相關消息人士報道，中方對美國國內就疫情針對中國的濫訴極為不滿，中國政府已在著手準備對一些炮製「反華」議案的國會議員、密蘇里州及美方相關個人和實體，採取必要懲戒措施。

【中美金融戰】美國聯邦退休金擱置投資中國股票 中美金融戰第一槍

【中國經濟】疫情衝擊外貿冰封 大牌代工廠轉戰內貿 惟訂單杯水車薪

【中國經濟】通脹快速回落顯內需不足 逆週期政策需繼續發力

責任編輯：蒯宇澄

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