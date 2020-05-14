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黃秋生擬入籍台灣被批丟「黃家」臉 得知他本名黃安稱「愛姓不姓」

社會熱點 15:35 2020/05/14

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首位集影帝、視帝、劇帝於一身的香港演員黃秋生，日前透露準備入籍台灣，有著「台獨剋星」的台籍統派歌手黃安似乎暗諷他「給黃家丟臉」。隨後，黃秋生回應稱自己本不姓「黃」，黃安再出聲說：「你愛姓黃不姓黃！」

秋生哥原是混血兒 本名Anthony Perry

在黃秋生準備入籍台灣的消息流傳網絡後，黃安12日在微博上發布關於黃秋生評價香港警察、內地疫情以及台灣環境的4張新聞截圖，配文稱「這個人」！網民紛紛在該條微博下表示對黃秋生的批評和諷刺，在一則「真給黃家丟臉，我也姓黃」的評論下，黃安回覆稱：「誰不是呀」。

隨後黃秋生經臉書（facebook）網民提醒：黃安稱他為「黃家人」，他回覆稱「我根本不姓黃」。

【黃秋生入籍台灣？】黃秋生可循兩途徑移民台灣　移民署權威說法來了

【黃秋生入籍台灣？】點解連黃秋生都被台灣吸引？已移居港人或透露出主因

【黃秋生入籍台灣？】大陸居民移民台灣  比港澳難兼要「曲線救國」

得知黃秋生並不姓黃之後，黃安再度在微博發聲：「你愛姓黃不姓黃！」網民還在評論中大談黃秋生早年歷史，並提到他的父母親。

黃安微博截圖

公開資料顯示，黃秋生原名Anthony Perry，他是中英混血兒，父親是英國人Frederick William Perry，當年是英國皇家空軍的飛行員 ；母親黃尊儀是華人。黃秋生四歲時與母親遭父親拋棄，自幼與母親相依為命。

【蝗災2020】黃安號召「吃掉蝗災」被打臉　網民：吃野生蝗蟲會死㗎！

2018年2月，黃秋生與BBC中文網分享了對父親的記憶，隨後各方網民陸續找來了黃秋生父親下落的線索，BBC並播出他的尋親專訪。3月20日，黃秋生兩位居於澳洲、同父異母的哥哥約翰（John）和大衛（David）來到香港與之相認，黃秋生得知父親早於1988年已辭世。

值得一提是，黃安曾經也陷入與港台明星的口舌戰，包括舉報出身台灣的南韓女團TWICE成員周子瑜是「台獨」，因周子瑜曾在南韓的綜藝節目上手執「中華民國國旗」。

責任編輯：費風

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