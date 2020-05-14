全國兩會舉行在即，渣打銀行發表報告，預期中國會以彈性增長目標，穩定市場期望，估計今年經濟增長目標定為2-3%，即今年後三季的平均增長約為5%。中國今年首季經濟錄得按年下跌6.8%的負增長。

不過，目前尚未知中國會否公布今年經濟增長目標。按照過去慣例，過往在兩會發布的政府工作報告中，列出年度經濟增長目標。但此前外電消息稱，因應疫情影響的不確定，中國考慮不制定今年經濟增長目標，但未有最終決定。

全國人大會議將於5月22日在北京舉行。渣打報告預期，全國人大會議料以創造就業為優先，將失業率降至5.5%以下。事實上，新冠肺炎疫情重創經濟，中國官方政策語調已轉為防守性。4月17日的中共中央政治局會議，去掉「努力實現今年經濟社會發展目標」措辭，強調「保就業保民生」的需要。

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報告表示，基於內地政策支持，預計廣義預算赤字將由去年佔國內生產總值（GDP）的5.6%，擴大至今年佔GDP的9至11%。貨幣政策可能會保持寬鬆，社會融資總額增長目標料設定為11-12%，遠高於預測名義GDP增長，將令債務率可能提高20個百分點。

以及該行對經濟下滑對收支影響的評估，預測報告估計，可能用於紓困計劃和投資項目的財政刺激措施，將佔GDP的3.5至5.5%。

責任編輯：林佩怡