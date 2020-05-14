【中國經濟】兩會將開經濟藥方 5月迎最好投資月？

隨着內地新冠肺炎疫情受控，常態化防控下如何彌補經濟損失恢復增長成為首等大事。受疫情影響，今年全國兩會將分別在5月21日、22日召開，屆時將出台一攬子強力保增長措施，迎來史上最強「政策市」。從近期高層密集釋放出的政策訊號看，至少聚焦三項內容。

迎史上最強「政策市」3大焦點

第一，是確立防控常態化下的經濟目標。在4月中旬政治局會議提出保就業、保民生等「六保」目標後，已成為疫後經濟復甦的主旋律，從「穩」到「保」的轉變，意味着今年的階段性增長目標可能相應淡化。

彭博日前引述消息人士透露，決策層正在考慮今年不再設定具體的增速數字。這與此前央行貨幣政策委員馬駿提出的觀點一致。而根據北京經濟界預測，今年經濟能夠實現3%左右的目標已屬不易。決策層這樣安排，是由於境外疫情壓力仍大，且需要防範今年秋冬季的「二次爆發」風險，經濟的不確定性依然較高。

第二，在上述判斷下，今年二三季度將成為挽救經濟增長的主力時期，兩會上如何明確短期及長期政策組合值得關注。預計今年政策重點將在考慮全球經濟加劇下行、主要國家普遍經濟負增長的客觀背景，在落實扶貧目標、保民生、保就業穩定等方面。

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從短期刺激政策來看，市場憧憬進一步強有力的周期性政策，包括進一步寬鬆貨幣政策，以及擴大財政赤字、特別國債、地方專項債等規模，以支持新基建投資成為經濟恢復引擎。由此來看，一季度不確定性消除加之短期刺激政策，二季度可能將迎來全年改善最大的階段，或是今年最好的投資窗口期。

基建引公募Reits 密集谷內需

值得注意的是，在新基建融資缺口巨大，以及地方債壓力積壓的兩難下，決策層近期已祭出新的政策工具。發改委和中證監日前聯合發文，開啓基礎設施公募Reits試點，為拉動新基建投資引入新「水源」。從近日資本市場表現來看，相關建築材料、基建均作出反應，逆周期調節受益的交通運輸行業也有較大彈性。

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此外，受疫情影響較大的服務業在「五一」小長假已開始復甦，如何在未來兩個季度密集刺激內需，修復民眾消費信心，也將是決策層需落力的主要任務。隨着兩會進一步推出內需刺激政策的預期加強，前期受損的餐飲旅遊等行業，在兩會之後也將重新恢復。

第三，除短期政策外，兩會期間亦會公布一系列長期改革措施，包括近年已進行的資本市場改革、教育體系改革、生態環境治理等。而在當前境外疫情持續蔓延，以及疫情進一步加速「逆全球化」趨勢下，中國也將繼續經濟結構改革的速度，純內需、進口替代行業或將獲得更多的政策支持。

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撰文 : 本報駐京記者潘攀

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