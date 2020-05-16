【中美角力】下周世衛大會  美「雙劍合璧」攻華

▲ 第七十三屆世界衛生大會將於5月17至21日將在日內瓦召開。因中美在今次新冠疫情源頭、擴散責任方面針鋒相對，很有可能使得今次大會陷入一場風暴。

第73屆世界衛生大會將於下星期（5月18、19日）在瑞士日內瓦召開。因中美在今次新冠疫情源頭、擴散責任方面針鋒相對、紛爭不斷，很有可能使得今次大會陷入一場風暴。據悉，因疫情關係，世衛組織（WHO）所有會員國代表團將以視頻形式參加大會。不過，相信這並不會影響今次大會充滿火藥味的氣氛。

美就疫情問責世衛 力挺台灣成為觀察員

在世衛大會前，美國已打出兩張王牌準備向世衛發難，一是問責世衛在今次疫情的責任，二是力挺台灣加入世衛成為觀察員。表面上，兩張牌都是衝着世衛管理層而來，實際上則是劍指中國。

3月底，美國總統特朗普批評WHO應對新冠肺炎疫情中過分偏坦中國，宣布將會暫停對世衛提供資金。與此同時，美國參眾兩院有議員發起聯署，要求以世衛總幹事譚德塞下台作為持續捐助世衛的條件。美國官員並暗示如果世衛領導層不改組，不排除另起爐灶。由於美國是目前世衛的最大捐款國，美國的態度對世衛顯然有舉足輕重的影響。

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面對美方壓力，一向被認為對華態度友好的世衛管理層，早前也出現了變化。最典型的例子就是世衛駐華代表高力（Gauden Galea）4月底接受英國天空新聞（Sky News）訪問時說，世衛多次向中國要求參與新冠病毒的調查工作，都遭到拒絕，又稱世衛認為病毒源頭就在武漢。

高力又為世衛在疫症爆發初期所扮演的角色辯護，表示那時候世衛所知道的就只有中國匯報的資訊，包括病毒是否人傳人的問題。這番言論明顯是有將責任推給中國之嫌。

明打世衛暗攻中國 挑戰「一個中國」底線

面對美國明打世衛暗攻中國，及不排除世衛高官反戈一擊的形勢，中方可能陷入左右夾擊的險峻局面。

而相比追責世衛和中國，更嚴重的可能是美國操弄台灣參加世衛大會的議題，直接挑戰北京「一個中國」底線。

早在3月30日，國務卿蓬佩奧就稱國務院將充分遵循剛通過的「台北法案」，全力協助台灣在世衛「扮演適當角色」。 4月6日，蓬佩奧直接敦促譚德賽，吁其發邀請函給台北。5月6日，蓬佩奧再次公開呼吁所有國家，共同支持台灣以觀察員身份參加世界衛生大會及其他相關聯合國組織。

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美國並直接鼓動西方盟友一起就台灣加入世衛，對世衛組織發起攻勢。先是美國和日本聯袂倡議支持台灣以觀察員身份參加世衛大會，並尋求更多國家連署支持。上星期，美日倡議獲得澳洲、新西蘭、加拿大等多國的呼應。據國際媒體綜合報道，8個西方國家已就此對世衛組織高官提出口頭照會。

世衛目前的態度是強調這個問題由世衛成員國決定，並非世衛總幹事的權限。即只有該組織194個成員國有權決定誰可以參加大會，世衛總干事得到會員的授權後才能發出邀請，而世衛組織眾多成員對此問題目前意見分歧。

現實是，在經歷了這場疫情全球大流行後，美國等西方國家在全球較成功地製造不利中國的輿論，中國還能在下周召開的世衛大會上，向以往一樣爭取多數國家支持北京「一個中國」的立場嗎？不妨拭目以待。

本報記者：嚴正

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