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【中美角力】下周世衛大會  美「雙劍合璧」攻華（訂戶專享） 

國情動向 16:10 2020/05/15

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第七十三屆世界衛生大會將於5月17至21日將在日內瓦召開。因中美在今次新冠疫情源頭、擴散責任方面針鋒相對，很有可能使得今次大會陷入一場風暴。

第73屆世界衛生大會將於下星期（5月18、19日）在瑞士日內瓦召開。因中美在今次新冠疫情源頭、擴散責任方面針鋒相對、紛爭不斷，很有可能使得今次大會陷入一場風暴。據悉，因疫情關係，世衛組織（WHO）所有會員國代表團將以視頻形式參加大會。不過，相信這並不會影響今次大會充滿火藥味的氣氛。

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