【中美角力】下周世衛大會 美「雙劍合璧」攻華（訂戶專享） 國情動向 16:10 2020/05/15 分享： ▲ 第七十三屆世界衛生大會將於5月17至21日將在日內瓦召開。因中美在今次新冠疫情源頭、擴散責任方面針鋒相對，很有可能使得今次大會陷入一場風暴。 第73屆世界衛生大會將於下星期（5月18、19日）在瑞士日內瓦召開。因中美在今次新冠疫情源頭、擴散責任方面針鋒相對、紛爭不斷，很有可能使得今次大會陷入一場風暴。據悉，因疫情關係，世衛組織（WHO）所有會員國代表團將以視頻形式參加大會。不過，相信這並不會影響今次大會充滿火藥味的氣氛。 ... 相關文章 【調查疫情】世衛擬派團赴華調查新冠病毒源頭 中國代表：暫不邀國際專家 2020/05/07 【調查疫情】世衛擬派團赴華調查新冠病毒源頭 中國代表：暫不邀國際專家 【中美角力】外交部及世衛否認中國施壓：譚德塞與習近平根本未通話（第二版） 2020/05/11 【中美角力】外交部及世衛否認中國施壓：譚德塞與習近平根本未通話（第二版） 【中美角力】世衛大會召開在即 中美就台灣議題角力升級 2020/05/11 【中美角力】世衛大會召開在即 中美就台灣議題角力升級 【中美角力】CIA稱中國阻世衛示警疫情 中美緊張勢火澆油 今日 【中美角力】CIA稱中國阻世衛示警疫情 中美緊張勢火澆油 疫情 特朗普 譚德塞 蓬佩奧 台北法案 日內瓦 新西蘭 台灣 台北 武漢 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入