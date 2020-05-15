【中美角力】下周世衛大會 美「雙劍合璧」攻華（訂戶專享）

國情動向

▲ 第七十三屆世界衛生大會將於5月17至21日將在日內瓦召開。因中美在今次新冠疫情源頭、擴散責任方面針鋒相對，很有可能使得今次大會陷入一場風暴。