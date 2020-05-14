CHANEL加價最高19%　北京上海門市大排長龍

新冠肺炎來襲，零售及奢侈品行業也大受打撃，不過向來大受女士喜愛的Chanel，據銷售人員透露，在「行行自危」之時，逆市中反其道加價15%至19%！消息帶動上周末北京、上海、杭州等地的Chanel門店大排長龍。

每逢加價消息傳出，都會吸引一眾想以原價、較低價入手的消費者。早前已宣佈疫情受控的內地，民眾生活慢慢回復正常，對於奢侈品的需求亦逐漸回復正常，因此Chanel加價的消息在網上傳出後，立即引來北京、上海、廣州和杭州等地的Chanel購物熱潮，有指消費者需要等一小時才能付款。

據悉今次加價主要針對最受歡迎的經典核心產品，包括Boy Chanel、Chanel 19系列和成衣系列。根據WWD的報道，加價已經從5月7日在法國開始，歐洲其他地方則從5月11日開始，之後在5月25日在美國生效。

▲ 北京、上海等地的CHANEL門市大排長龍。（微博）

【中國經濟】兩會將開經濟藥方 5月迎最好投資月？

【中國經濟】疫情衝擊外貿冰封 大牌代工廠轉戰內貿 惟訂單杯水車薪

事實上，以LV為例，5月5日其中國專櫃價格再次上調，其中一款CANNES水桶包的中國專櫃價格從17900漲價到19400元，上漲1500元，漲幅約為8%。漲價並非只針對中國地區，該款皮包在美國官網的售價也從1890美元上漲至1980美元，漲幅約5%。

值得注意，雖然奢侈品出現漲價潮，但貝恩咨詢公司在5月8日發布的《2020年全球奢侈品行業研究報告春季版》中指出，2020年全球個人奢侈品市場規模預計將縮減20%至35%，而繼今年第一季度市場銷售額下降25%後，第二季度或將加速萎縮。

業内人士則指出，一般來說，奢侈品行業內有跟風漲價的趨勢，當一線奢侈品牌調價後，其他品牌為了縮短價格差距，保持品牌基調，也會進行一輪漲價。至於Prada和Gucci則表示，暫未有提高價格的計劃。

▲ 有内地網民分享其戰利品

【騰訊業績】騰訊用4大「宅經濟」殺手鐧 將疫情變危為機

美國炸雞店Popeyes「疫市」進軍內地：中國消費市場正在反彈

【中國經濟】通脹快速回落顯內需不足 逆週期政策需繼續發力

【京東在港上市？】由43呎攤位到3.6億用戶電商 一文看懂劉強東創業史

責任編輯：游昊雲