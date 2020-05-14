  • 28°C
香港時間 : 2020514日 (四) 17:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

CHANEL加價最高19%　北京上海門市大排長龍

社會熱點 16:37 2020/05/14

分享：

新冠肺炎來襲，零售及奢侈品行業也大受打撃，不過向來大受女士喜愛的Chanel，據銷售人員透露，在「行行自危」之時，逆市中反其道加價15%至19%！消息帶動上周末北京、上海、杭州等地的Chanel門店大排長龍。

每逢加價消息傳出，都會吸引一眾想以原價、較低價入手的消費者。早前已宣佈疫情受控的內地，民眾生活慢慢回復正常，對於奢侈品的需求亦逐漸回復正常，因此Chanel加價的消息在網上傳出後，立即引來北京、上海、廣州和杭州等地的Chanel購物熱潮，有指消費者需要等一小時才能付款。

據悉今次加價主要針對最受歡迎的經典核心產品，包括Boy Chanel、Chanel 19系列和成衣系列。根據WWD的報道，加價已經從5月7日在法國開始，歐洲其他地方則從5月11日開始，之後在5月25日在美國生效。

北京、上海等地的CHANEL門市大排長龍。（微博）

【中國經濟】兩會將開經濟藥方 5月迎最好投資月？

【中國經濟】疫情衝擊外貿冰封 大牌代工廠轉戰內貿 惟訂單杯水車薪

事實上，以LV為例，5月5日其中國專櫃價格再次上調，其中一款CANNES水桶包的中國專櫃價格從17900漲價到19400元，上漲1500元，漲幅約為8%。漲價並非只針對中國地區，該款皮包在美國官網的售價也從1890美元上漲至1980美元，漲幅約5%。

值得注意，雖然奢侈品出現漲價潮，但貝恩咨詢公司在5月8日發布的《2020年全球奢侈品行業研究報告春季版》中指出，2020年全球個人奢侈品市場規模預計將縮減20%至35%，而繼今年第一季度市場銷售額下降25%後，第二季度或將加速萎縮。

業内人士則指出，一般來說，奢侈品行業內有跟風漲價的趨勢，當一線奢侈品牌調價後，其他品牌為了縮短價格差距，保持品牌基調，也會進行一輪漲價。至於Prada和Gucci則表示，暫未有提高價格的計劃。

有内地網民分享其戰利品

【騰訊業績】騰訊用4大「宅經濟」殺手鐧　將疫情變危為機

美國炸雞店Popeyes「疫市」進軍內地：中國消費市場正在反彈

【中國經濟】通脹快速回落顯內需不足 逆週期政策需繼續發力

【京東在港上市？】由43呎攤位到3.6億用戶電商 一文看懂劉強東創業史

責任編輯：游昊雲

相關文章

【騰訊業績】騰訊用4大「宅經濟」殺手鐧　將疫情變危為機
今日
【騰訊業績】騰訊用4大「宅經濟」殺手鐧　將疫情變危為機
內地3成主題樂園重開 攜程：中國消費者仍是最具消費力群體
2020/05/12
內地3成主題樂園重開 攜程：中國消費者仍是最具消費力群體
【海洋公園救亡】不只海洋公園慘淡經營 內地主題公園還面臨3大挑戰
2020/05/12
【海洋公園救亡】不只海洋公園慘淡經營 內地主題公園還面臨3大挑戰
美國炸雞店Popeyes「疫市」進軍內地：中國消費市場正在反彈
2020/05/13
美國炸雞店Popeyes「疫市」進軍內地：中國消費市場正在反彈
疫情 行業 銷售 杭州 廣州 中國 北京 Chanel 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【京東在港上市？】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」

下一篇文章

黃秋生擬入籍台灣被黃安批「丟黃家臉」　他如此神回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）
【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）
歌唱家劉克清「撞臉」習近平　抖音帳號因「形象違規」被封（有片）
歌唱家劉克清「撞臉」習近平　抖音帳號因「形象違規」被封（有片）
【肺炎疫情】中國建成全球最大新冠肺炎疫苗工廠 宣稱年產1億劑
【肺炎疫情】中國建成全球最大新冠肺炎疫苗工廠 宣稱年產1億劑
【毒奶粉】內地再現「大頭娃娃」　湖南小孩飲假奶粉患佝僂病
【毒奶粉】內地再現「大頭娃娃」　湖南小孩飲假奶粉患佝僂病
【毒奶粉】「大頭娃娃」悲慘事故頻生 一文回顧劣質奶粉有幾危險？
【毒奶粉】「大頭娃娃」悲慘事故頻生 一文回顧劣質奶粉有幾危險？
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應