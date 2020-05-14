【京東在港上市？】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」

京東（美：JD）將來港第二上市，背後的創始人劉強東以及美貌老闆娘章澤天再引關注。近日，「奶茶妹妹」章澤天還以584.2億人民幣身家（約638.2億港元）被列入最新一期富人排行榜中，成為「最年輕富豪」，網民還讚她漂亮且學歷高，是「人生贏家」。

夫婦二人居富人排行榜第31位

內地「2020新財富500富人榜」近日公布，榜首是阿里巴巴創辦人馬雲，身價高達3,021.4億人民幣（約3,300億港元），第二名與第三名分別為騰訊公司主席馬化騰、恆大集團董事長許家印；當中奶茶妹妹與丈夫劉強東身價以584.2億（約638.2億港元）排名在第31位，這也讓僅僅27歲的奶茶妹成為今年最年輕富豪。

奶茶妹妹1993年出生於江蘇南京，最初因在課室內手執一杯奶茶面向鏡頭微笑的清純形象而走紅網絡。

▲ 奶茶妹妹走紅相片（網上圖片）

中學畢業後，奶茶妹妹進入北京的清華大學人文科學實驗班，於2013年前往美國哥倫比亞大學附屬的巴納德學院當交換一年，劉強東則在同年赴哥倫比亞大學學習。在美期間，奶茶妹妹經常出入哥大的攝影圈，結識不少朋友，其中包括劉強東。

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二人在2015年結婚，由於二人年齡相差19歲，加上分別擁有較高知名度，引來各方關注。結婚後，奶茶妹妹主要涉及公益行動，擔任京東公益基金會榮譽理事長和京東時尚品牌拓展顧問，曾代表京東集團與聯合國開發計劃署在京簽訂諒解備忘錄。雙方將在聯合國可持續發展目標框架下，與京東供應鏈上下游合作伙伴攜手共建「可持續物資循環再生平台」。

此外，奶茶妹妹還曾為兒童閱讀發聲，號召網民向鄉村小朋友捐出閑置童書。

▲ 奶茶妹妹曾作為京東文學獎的頒獎嘉賓（圖片來源：章澤天微博）

責任編輯：費風

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