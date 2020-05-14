  • 28°C
香港時間 : 2020514日 (四) 18:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【京東在港上市？】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」

社會熱點 16:56 2020/05/14

分享：

京東（美：JD）將來港第二上市，背後的創始人劉強東以及美貌老闆娘章澤天再引關注。近日，「奶茶妹妹」章澤天還以584.2億人民幣身家（約638.2億港元）被列入最新一期富人排行榜中，成為「最年輕富豪」，網民還讚她漂亮且學歷高，是「人生贏家」。

夫婦二人居富人排行榜第31位

內地「2020新財富500富人榜」近日公布，榜首是阿里巴巴創辦人馬雲，身價高達3,021.4億人民幣（約3,300億港元），第二名與第三名分別為騰訊公司主席馬化騰、恆大集團董事長許家印；當中奶茶妹妹與丈夫劉強東身價以584.2億（約638.2億港元）排名在第31位，這也讓僅僅27歲的奶茶妹成為今年最年輕富豪。

奶茶妹妹1993年出生於江蘇南京，最初因在課室內手執一杯奶茶面向鏡頭微笑的清純形象而走紅網絡。

奶茶妹妹走紅相片（網上圖片）

中學畢業後，奶茶妹妹進入北京的清華大學人文科學實驗班，於2013年前往美國哥倫比亞大學附屬的巴納德學院當交換一年，劉強東則在同年赴哥倫比亞大學學習。在美期間，奶茶妹妹經常出入哥大的攝影圈，結識不少朋友，其中包括劉強東。

【京東在港上市？】由43呎攤位到3.6億用戶電商 一文看懂劉強東創業史

【京東在港上市？】多間中概股傳將登陸香港 一文看懂中概股的危與機

【五一黃金周】冷氣機4分鐘狂賣上億元 京東家電引爆報復性消費

【性侵疑雲】劉強東一家現身瑞士街頭 網民熱議婚變傳聞不攻自破？

二人在2015年結婚，由於二人年齡相差19歲，加上分別擁有較高知名度，引來各方關注。結婚後，奶茶妹妹主要涉及公益行動，擔任京東公益基金會榮譽理事長和京東時尚品牌拓展顧問，曾代表京東集團與聯合國開發計劃署在京簽訂諒解備忘錄。雙方將在聯合國可持續發展目標框架下，與京東供應鏈上下游合作伙伴攜手共建「可持續物資循環再生平台」。

此外，奶茶妹妹還曾為兒童閱讀發聲，號召網民向鄉村小朋友捐出閑置童書。

奶茶妹妹曾作為京東文學獎的頒獎嘉賓（圖片來源：章澤天微博）

責任編輯：費風

免費下載  hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【兩會2020】渣打料中國今年GDP增​​長目標定於2-3% 優先保就業
今日
【兩會2020】渣打料中國今年GDP增​​長目標定於2-3% 優先保就業
【中國經濟】兩會將開經濟藥方 5月迎最好投資月？
今日
【中國經濟】兩會將開經濟藥方 5月迎最好投資月？
【Chanel 加價】網民怨要靠關係結帳　Chanel 内地門市排長龍
今日
【Chanel 加價】網民怨要靠關係結帳　Chanel 内地門市排長龍
人文科學 可持續發展 阿里巴巴 騰訊 聯合國 南京 哥倫比亞大學 第二上市 馬雲 許家印

上一篇文章

新冠肺炎有解藥？ 內地發現中和抗體或嘗試雞尾酒療法

下一篇文章

【吉林封城】舒蘭洗衣工「神秘」傳播鏈1傳20+ 源頭仍是謎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【毒奶粉】「大頭娃娃」悲慘事故頻生 一文回顧劣質奶粉有幾危險？
【毒奶粉】「大頭娃娃」悲慘事故頻生 一文回顧劣質奶粉有幾危險？
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【毒奶粉】內地再現「大頭娃娃」　湖南小孩飲假奶粉患佝僂病
【毒奶粉】內地再現「大頭娃娃」　湖南小孩飲假奶粉患佝僂病
【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）
【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）
【肺炎疫情】中國建成全球最大新冠肺炎疫苗工廠 宣稱年產1億劑
【肺炎疫情】中國建成全球最大新冠肺炎疫苗工廠 宣稱年產1億劑
歌唱家劉克清「撞臉」習近平　抖音帳號因「形象違規」被封（有片）
歌唱家劉克清「撞臉」習近平　抖音帳號因「形象違規」被封（有片）