新冠肺炎有解藥？ 內地發現中和抗體或嘗試雞尾酒療法

▲ 新冠肺炎肆虐，全球都在積極研究解藥，有內地團隊發現新冠中和抗體，或可有效避免病毒逃逸突變，並有望成為一種雞尾酒療法。

新冠肺炎肆虐，全球都在積極研究解藥，有內地團隊發現新冠中和抗體，或可有效避免病毒逃逸突變，並有望成為一種雞尾酒療法。研究有利於開發針對新冠病毒（SARS-CoV-2）的疫苗及藥物治療方法，已在生物醫學預印本平台bioRxiv上發表。

可明顯抑制病毒活性 提高治癒率

中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇與西湖大學周強實驗室等團隊合作，從新冠康復患者的血漿漿細胞中分離出抗體，並揭示了新冠病毒S蛋白與中和抗體複合物的高分辨率冷凍電鏡結構。

此前的新冠病毒藥物研究中，主要針對新冠病毒S蛋白的RBD（受體結合域），但此次研究中，團隊從S蛋白的N端結構域（NTD）入手，發現一種名為4A8的抗體，具有強病毒中和能力，可明顯抑制病毒的活性。

該研究發現，新冠病毒S蛋白新的脆弱表位，為靶向S蛋白氮端結構域的藥物設計和治療策略提供了基礎。同時，4A8作為一種抑制病毒侵染人體細胞能力較強的中和單克隆抗體，能夠和作用於新冠病毒S蛋白其他區域的抗體聯合使用，進而提高新冠治療的成功概率。

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團隊認為，4A8可能是治療新冠病毒的潛在候選藥物，因為4A8對SARS-CoV-2的活病毒與假病毒都體現出高水平中和能力。研究人員指出，4A8與RBD靶向抗體的結合治療方法可以有效避免病毒的逃逸突變，並有望成爲一種雞尾酒療法，從此項研究中獲得的信息將有利於開發針對SARS-CoV-2的疫苗及藥物治療方法。

此前，西湖大學周強實驗室團隊已多次解析新冠病毒結構及其入侵人體機制，於2月世界首次成功解析病毒受體ACE2的全長三維結構，及病毒表面S蛋白與ACE2複合物的三維結構，幫助抗疫特效藥研發。

而陳薇團隊自新冠疫情之初就在加速進行其疫苗與抑制劑研究。據悉，中國已有3款疫苗進入臨床試驗階段，其中陳薇團隊研發的腺病毒載體疫苗，是首個獲批進入臨床研究，目前已經進入II期臨牀，是全球首個開展II期臨牀研究的新冠病毒疫苗品種。

責任編輯：伍樂

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