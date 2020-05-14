小米雷軍用iPhone覆微博惹議 高層回應：不試用蘋果產品是虛偽

小米 （01810） 董事長雷軍，日前被發現用蘋果iPhone回覆微博留言，引來網民熱議，有「米粉」表示生氣，質疑雷軍是否看不上自家旗艦機。小米產業投資部合夥人潘九堂表示，如果手機公司老闆宣稱不試用體驗蘋果產品等，要麼是虛偽、要麼不稱職。

近日有小米支持者在微博留言給雷軍，稱「雷總，今年是小米打翻身仗的一年，加油！」雷軍隨即回覆了兩個笑臉，以示感謝，但微博顯示這則回覆是「來自 iPhone 客戶端」。

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有關截圖在網上流傳，據了解雷軍已把這則回應刪除，但網民繼續議論。有人認為作為小米CEO使用iPhone，是否看不起自家高端旗艦產品小米10系列。亦有人認為，手機公司老闆試用不同手機是人之常情。

潘九堂回應稱「如果哪家手機公司老闆或產品經理宣稱不試用體驗蘋果三星產品和競品，要麼是虛偽，要麼不稱職或不關心產品/遠離一線了」。他表示，科技創新與進步，不是大家關在屋子或寺廟裡各自頓悟。

事實上，華為創辦人任正非也曾被發現有蘋果產品。他曾表示，「蘋果是我的老師。它是業界的領先者」；又曾表態家人用蘋果手機，蘋果的生態很好。