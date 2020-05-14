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黃秋生為何不姓黃 BBC「尋親訪問」揭緣由

社會熱點 17:58 2020/05/14

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香港影星黃秋生因擬入籍台灣而被「同宗」的台籍統派藝人黃安批評，隨後黃秋生澄清自己不姓黃，引發網民好奇他的身世。其實，黃秋生是中英混血兒，生父為英國人，BBC（英國廣播電視公司）還曾幫他做過尋親專訪，而且真的尋到了親人。

生父是英國人 曾任港英政府官員

黃秋生原名Anthony Perry，他的父親是英國人Frederick William Perry（費德烈·威廉·佩里），港英政府當時的物料供應處主任，在他四歲時與他母親分別，攜同自己的一家前往澳洲後便不再回頭。「黃秋生」一名則來源於母親黃尊儀的姓氏以及他在秋天出生的經歷。

2017年5月，黃秋生在臉書用英文發布了一條訊息：「Looking for my father. Federick William Perry （在找我的父親，費德烈·威廉·佩里）」，並配上費德烈與黃尊儀懷抱嬰兒黃秋生的合照，以及一張黃秋生成年後的照片，短時間內得到數百點讚和表達關心的評論。黃秋生在答覆其中一條時寫道：「Drunk last night, but thank you（昨晚喝醉了，但謝謝你）！」

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但尋親一直未有結果。2018年2月，黃秋生接受BBC專訪，談及自己的父親。報道發布之後，臉書上一個叫「Hong Kong in the '60s」的主頁上出現了熱心人希望幫助黃秋生找尋父親的帖子。3月2日，他在臉書上發佈另一條帖文稱，有人找尋到一個英國家庭的信息，相信就是威廉一家。

與同父異母兄弟相聚 得知生父已去世

3月20日，費德烈的一對孿生兒子大衛（David Perry）和約翰（John Perry），在香港與黃秋生見面。黃秋生說，找了幾十年，最終在兩個星期內就發生了。遺憾的是，父親費德烈已於1988年過世。大衛與約翰兩兄弟表示，父親在生時從未提及過自己的另一個家庭。

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由三人的記憶可以拼湊出，費德烈曾加入英國皇家空軍，於1955年攜同妻子、女兒，以及約翰和大衛移居當時的英屬香港。幾年後，費德烈一家短暫回到英國。約翰和大衛在這段時間加入了皇家空軍，而費德烈則在之後返回香港，應該就是在「那一年或之後不久」，費德烈結識了黃秋生的母親。

責任編輯：尹航

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