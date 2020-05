黃秋生為何不姓黃 BBC「尋親訪問」揭緣由

香港影星黃秋生因擬入籍台灣而被「同宗」的台籍統派藝人黃安批評,隨後黃秋生澄清自己不姓黃,引發網民好奇他的身世。其實,黃秋生是中英混血兒,生父為英國人,BBC(英國廣播電視公司)還曾幫他做過尋親專訪,而且真的尋到了親人。

生父是英國人 曾任港英政府官員

黃秋生原名Anthony Perry,他的父親是英國人Frederick William Perry(費德烈·威廉·佩里),港英政府當時的物料供應處主任,在他四歲時與他母親分別,攜同自己的一家前往澳洲後便不再回頭。「黃秋生」一名則來源於母親黃尊儀的姓氏以及他在秋天出生的經歷。

2017年5月,黃秋生在臉書用英文發布了一條訊息:「Looking for my father. Federick William Perry (在找我的父親,費德烈·威廉·佩里)」,並配上費德烈與黃尊儀懷抱嬰兒黃秋生的合照,以及一張黃秋生成年後的照片,短時間內得到數百點讚和表達關心的評論。黃秋生在答覆其中一條時寫道:「Drunk last night, but thank you(昨晚喝醉了,但謝謝你)!」

但尋親一直未有結果。2018年2月,黃秋生接受BBC專訪,談及自己的父親。報道發布之後,臉書上一個叫「Hong Kong in the '60s」的主頁上出現了熱心人希望幫助黃秋生找尋父親的帖子。3月2日,他在臉書上發佈另一條帖文稱,有人找尋到一個英國家庭的信息,相信就是威廉一家。

與同父異母兄弟相聚 得知生父已去世

3月20日,費德烈的一對孿生兒子大衛(David Perry)和約翰(John Perry),在香港與黃秋生見面。黃秋生說,找了幾十年,最終在兩個星期內就發生了。遺憾的是,父親費德烈已於1988年過世。大衛與約翰兩兄弟表示,父親在生時從未提及過自己的另一個家庭。

由三人的記憶可以拼湊出,費德烈曾加入英國皇家空軍,於1955年攜同妻子、女兒,以及約翰和大衛移居當時的英屬香港。幾年後,費德烈一家短暫回到英國。約翰和大衛在這段時間加入了皇家空軍,而費德烈則在之後返回香港,應該就是在「那一年或之後不久」,費德烈結識了黃秋生的母親。

