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【中美角力】特朗普：可徹底切斷中美關係　目前不想與習對話

國情動向 22:10 2020/05/14

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新冠疫情爆發後，中美緊張關係急速升溫，美國總統特朗普繼日前在Twitter表示，與中國打交道代價高昂後，今日（14日）接受霍士商業頻道（Fox Business）訪問時稱，為追究中國防疫不力的責任，可以做很多事情，或不惜徹底切斷中美關係，是特朗普近期對中國的最強硬施壓，引發市場憂慮。

特朗普政府一直在考慮各種途徑，就中國方面隱瞞疫情，追究責任及尋求經濟賠償。特朗普表示，「會發生甚麼事？如果切斷整個（中美）關係，將可省回5000億美元。」

正關注在紐約證交所、納斯達克上市的中國公司

特朗普續指，雖然他與中國國家主席習近平的關係良好，但現時不想跟他說話，因為北京在處理疫情方面，令他感到非常失望。他並稱，正關注在紐約證交所、納斯達克上市的中國企業，有否違反美國規定，但無說明所謂的「關注」是什麼意思。

特朗普又表示，「廉價的勞動力到頭來真是昂貴」，他說，與中國簽署貿易協議時，病毒「甚至都不是一個話題」。

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責任編輯：伍樂

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