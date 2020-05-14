【大灣區】中央30條金融意見凸顯 香港在人幣國際化地位無可替代

人民銀行網站今天傍晚發出公告，指人行等中央四個部門聯合發布文件，提出支持粵港澳大灣區發展的金融30條意見，其中明確重申，支持香港國際金融中心地位。此次出台措施，重點利用香港的國際金融中心地位，進一步推動人民幣國際化，反擊目前國際「去中國化」潮流。

新冠肺炎疫情在全球大爆發，以美國為首的西方國家將責任推在中國身上，全球掀起一場「去中國化」潮流，美國對中國展開金融戰也蠢蠢欲動。國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委員李揚周六（9日）表示，這次疫情或明或暗地加劇「去中國化」的傾向，並警告在國際上，無論在實體經濟還是金融領域，一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正在形成。

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人行等四個機構，在此時推出《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》（以下簡稱意見），一方面是在疫情衝擊下推動大灣發展，帶動廣東省受疫情衝擊的經濟再起步。更重要的是，在未來嚴竣的外圍環境下，利用香港特殊地位，加速人民幣國際化，壯大人民幣影響力；以大灣區為試點，進行新一波金融改革；引進更多外資投入跨境金融服務。

首先，在《意見》中不少是關於跨境人民幣、外幣投資、貿易、貸款及流通便利化等等。換言之，外資企業和機構，可以利用香港更方便的與內地進行各種金融服務，人民幣可以在港澳跨境使用的程度大大提高。對於外資金融機構，可以利用這個機會將業務快速伸展至大灣區。

其中，對外資金融機構而言，可以展開跨境貸款業務、開展貿易融資資產跨境轉讓等等，均是很難得機會在中國擴展業務，對這塊「肥豬肉」早已虎視耽耽。

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而最快見到實效的，是允許內地私募股權投資基金境外投資、支持粵港澳大灣區內地居民通過港澳銀行購買港澳銀行銷售的理財產品等，特別是後一點，令香港銀行零售業務最賺錢的一部分，擴展至大灣區，業務範圍將會大大擴張。

從《意見》可以看出，香港國際金融中心地位的重要性，因此，《意見》開宗明義指「在『一國兩制』方針下發揮香港金融體系的獨特優勢，支持鞏固和發展香港國際金融中心地位」。同時，香港無可爭議成為大灣區的龍頭。

一場新冠肺炎疫症改變了世界大格局，中美激烈不可避免，更凸顯了香港在中國對外開放的重要性，香港如何利用這個優勢，在多變的世界大局、中國新一波改革開放中尋找自己的位置和機會，這是擺在香港人面前的課題。

本報記者：高青

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