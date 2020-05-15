【去中國化】貨幣冷戰打響  中國以何應對？

▲ 【中美角力】貨幣冷戰打響 中國以何應對？

從貿易戰到新冠肺炎疫情，中美緊張關係持續升級，隨着美國政府聯邦退休金確定暫緩投資中資股，北京經濟界開始警惕，一場金融領域的「去中國化」貨幣冷戰已經打響。

事實上，從去年中美貿易戰開打時，內地經濟界就有主戰、主和兩派，鷹派學者認為在貿易戰當中，中國作為內需大國承受力強於美國，貿易戰爭不足為懼。但在金融戰方面，幾乎所有學者都認為中方應極力避免，一旦金融戰開打，局勢將非中方所能控制。不過，近期一系列事件表明這一迹象正在加強。

近期兩件大事 釋人民幣被孤立傾向

除美國限制聯邦退休金投資中資股的措施之外，人民幣也正遭遇國際貨幣體系的排擠。國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委員李揚近期在一個網上論壇演講中表示，新冠肺炎疫情加劇了全球「去人民幣化」的傾向，他認為一個「可怕的事情」正在發生︰「無論在實體經濟領域還是在國際金融領域，一個排斥人民幣、排斥中國的『同盟』正在形成。」

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這判斷是基於近期兩件事情，第一，是為緩解全球「美元荒」，9國央行簽署貨幣互換協議，但是，中國央行沒有參與。二是，虛擬貨幣Libra2.0版出爐，人民幣沒有進入對虛擬貨幣定值的貨幣籃子體系。這顯示，無論是傳統國際貨幣體系，還是新的虛擬貨幣體系，人民幣都明顯被孤立了。

官方吹風：別將戰狼思維引入金融領域

對於已在逼近的貨幣戰爭，中國準備好了嗎？上海市人民政府參事、人民銀行前調查統計司司長盛松成近期表態可視為官方吹風，他坦言，國際貨幣體系可能更加美元化，美聯儲近期一系列措施是為了預防美國經濟陷入長期衰退，但事實上也部分承擔了全球央行職能，人民幣需要的是進一步向美元靠攏，而不是與美元脫鈎。

雖然中國表示從未想要挑戰美元霸主地位，但世界民粹主義盛行，內地「脫鈎派」不乏主張「自力更生」，盛松成實際提醒不要將戰狼思維引入金融領域， 免將國家金融安全拖入險境。

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人民幣國際化陷低潮 轉向虛擬貨幣競爭

事實上，人民幣國際化近年進入低潮，除內地經濟下行令金融波動加大外，也因隨着中美關係交惡，人民幣在以美元主導的國際貨幣體系中發展空間有限。而中國轉頭發展虛擬貨幣，希望基於科技跑道的新型金融基礎設施競賽，能夠削弱美國現有國際貨幣體系的競爭力，將停滯的人民幣國際化在虛擬貨幣領域可得以延續。

值得注意的是，近期虛擬美元Libra2.0白皮書發布的同時，央行也宣布虛擬人民幣DC/EP進入公開測試程序。雖然雙方都是按照各自布局多年的劇本行事，但疫情加劇了虛擬金融交易的需求，以及全球利益失衡和矛盾加劇，為新的貨幣冷戰提供了充分的理由和技術條件，至於雙方火力和勝負，所有人都將是見證者。

本報駐京記者：潘攀

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