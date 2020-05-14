【去中國化】貨幣冷戰打響 中國以何應對？（訂戶專享） 經濟脈搏 20:43 2020/05/14 分享： ▲ 【中美角力】貨幣冷戰打響 中國以何應對？ 從貿易戰到新冠肺炎疫情，中美緊張關係持續升級，隨着美國政府聯邦退休金確定暫緩投資中資股，北京經濟界開始警惕，一場金融領域的「去中國化」貨幣冷戰已經打響。 ... 相關文章 【中美角力】特朗普恐有中美金融戰劇本 京東傳赴港上市藏玄機？ 今日 【中美角力】特朗普恐有中美金融戰劇本 京東傳赴港上市藏玄機？ 【中美金融戰】美國聯邦退休金擱置投資中國股票 中美金融戰第一槍 今日 【中美金融戰】美國聯邦退休金擱置投資中國股票 中美金融戰第一槍 【去中國化】經濟學家李揚：一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成 2020/05/11 【去中國化】經濟學家李揚：一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成 【人民幣國際化】國際並非排斥人民幣 只因市場化不足被忽視 2020/05/12 【人民幣國際化】國際並非排斥人民幣 只因市場化不足被忽視 經濟 疫情 貿易戰 貿易 金融 李揚 人民幣國際化 中美關係 人民幣 美元 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入