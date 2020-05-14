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【去中國化】貨幣冷戰打響  中國以何應對？（訂戶專享）

經濟脈搏 20:43 2020/05/14

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【中美角力】貨幣冷戰打響  中國以何應對？

從貿易戰到新冠肺炎疫情，中美緊張關係持續升級，隨着美國政府聯邦退休金確定暫緩投資中資股，北京經濟界開始警惕，一場金融領域的「去中國化」貨幣冷戰已經打響。

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