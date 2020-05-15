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【中國經濟】內地4月居民存款大幅減  中下階層開始食「穀種」？

經濟脈搏 11:19 2020/05/15

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根據央行的數據，首季住戶存款增加6.47萬億元（人民幣，下同），但到了4月，住戶存款反減少了7996億元。這一增一減，專家解讀不同。有分析認為是4月疫情緩和，居民消費增加令存款減少。但有經濟學者指，更應關注大多數居民收入減少，現有收入不夠支付日常開支，需要「食穀種」以應對。

央行5月11日發布2020年4月金融統計數據報告，4月份人民幣存款增加1.27萬億元，其中，住戶存款減少7996億元。住戶存款減少7996億元，這意味著，在4月份，平均每天住戶存款流失超過266億元。

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相對於首季度住戶存款可是增加了6.47萬億元，每天增加住戶存款700億元，短短時間一增一減的蛻變，這究竟是怎麼一回事？

首季度居民存款增，很大程度是大量打工仔獲得年終獎，偏偏過年後又碰上了新冠疫情爆發，不少城市採取隔離措施，居民足不出戶消費銳減，只得把錢存進銀行，導致住戶存款大幅增加。然而，4月份存款不增反減，有輿論指是因為疫情緩和居民開始消費，壓抑的消費力爆發，令存款減少並不為奇。

事實上，內地有錢排隊買Chanel的還是少數人，佔絕大多數人生活因受疫情衝擊而憂慮。如是金融研究院院長、首席經濟學家管清友提出，疫情對於經濟基本面，對於企業層面的衝擊現在正在顯現，民生救助和企業紓困不能忽視四條經濟斷層線：

【中國經濟】内地3月社會消費品零售總額跌15.8% 餐飲收入跌46.8%（更新版）

【中國經濟】新冠疫情打亂步伐  中國能否跳出「中等收入陷阱」？

【新冠肺炎】武漢富士康分批復工 政府向暫時失業低收入家庭最多派錢3千

第一，真正的中低收入群體在中國還是大多數，比如說這兩天國家互聯網的權威主管部門統計的數字，6.5億網民，月收入是在5000塊錢以下的，這個數據一般人是想不到的。

第二，其實之前統計過，中國從1978年到現在，獲得大學本科以上學歷的人，在總人口的比例是多少，7.3%，不到8%。

第三，第二代、第三代農民工，他們如果真是由於受疫情的衝擊，外貿的萎縮，回到農村，他們已經不會種地，也不願意種地了，他們的再就業是一個非常大的問題。

第四，不要低估過去這十幾年，二十年左右的時間，全球流動性的過剩，貨幣政策相對比較寬鬆，所引發的資產的泡沫化，或者是資產的上漲，從而引發的整個社會出現貧富差距急劇拉大，幾乎是不可逆轉。

【中國經濟】官方稱工業利潤雖改善但未樂觀 要再扶企業紓難解困

【去中國化】疫情前兩因素已加速企業外遷 經濟學人智庫：全球減少依賴中國

【中國經濟】中國褐皮書：中國企業首季表現創紀錄最差

因此，4月居民存款減少，最大可能是不少人因失業帶來的收入直接中斷，尤其是從事服務業、制造業和建築業的人失去了工作或沒有找到工作，造成該情形的原因是主要是企業停工。

此外，有的單位處於半開工狀態，職工並沒有失業，但是有的僅僅上了幾天班，沒有什麼收入，生活照舊，只能選擇拿出原來存款，應付眼前生活困境。

目前的情況而言，保企業、保就業是最重要一環，對消費復蘇不宜有過份樂觀推測，且看下周召開兩會中央有何措施應對，積極的財政政策還是不可少的，適當貨幣寬鬆也是需要的，但更重要的是真正將錢落到有需要的地方，而不是走入資產市場內。

本報記者：高青

中國新增失業人口7000萬 失業率衝上20%？

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