▲ 【大灣區】中央推大灣區金融新政3考量：中美 香港 疫情

人民銀行在毫無先兆下今天（14日）傍晚公布，中央四個部門聯合推出支持粵港澳大灣區發展的金融30條意見，這是至少近一年來，涉及大灣區戰略的最重磅文件。中央為何選擇此際出台大政策，箇中或有3重考量：中美角力、香港局勢、疫後重建。

這份名為《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》（下稱意見）的文件，由人民銀行 銀行保險監督管理委員會、證券監督管理委員會、國家外滙管理局等4大金融部門聯合發出，合共30條內容，涵蓋跨境人民幣業務、跨境投資便利化等廣泛領域。

【大灣區】中央「金融30條」撐大灣區 支持香港國際金融中心地位（全文）

【大灣區】中央金融30條惠港 支持內地居民購香港理財產品

《意見》展示中央加快推動粵港澳大灣區合作、特別是經濟產業融合的意圖。觀察人士指，中央的大灣區戰略思路清晰，但選擇在此時此刻公布這份重磅文件，顯然不是隨意為之、而是有深度考量，主要有3方面。

其一：中美角力

新冠肺炎疫情令中美關係進一步惡化，從種種跡象反映，美方有可能加速與中國經濟脫鉤；其中一途是加緊與其他國家磋商貿易協定，經濟孤立中國。

【大灣區】中央30條金融意見凸顯 香港在人幣國際化地位無可替代

【粵港澳大灣區】一文看懂 外滙局開展區內外債登記等8項試點

此幕一旦出現，固然不利中國產業鏈構成；各國減少與中國的經濟交往，亦令人民幣國際化被窒礙，意味中國如要進一步提升自身的國際地位，將會遇到更大阻力，嚴重威脅中國國家戰略利益。

這大概便是國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委員李揚上周六（9日）在一個論壇的表述，一個「去中國化」、排斥人民幣的「同盟」正在形成。

觀察人士指，中央此時推出《意見》、提出一籃子推動人民幣跨境使用的措施，便頗有利用香港特殊地位、推動人民幣國際化，抗衡美國經濟圍堵的意圖。

其二：香港局勢

香港去年爆發反修例風波，被指是香港自二戰後最嚴重的社會動盪。許多消息渠道均指出，中央經審視後，認為這次震盪的主要原因之一，是多年來香港經濟結構出現問題，產業單元化、年輕一代向上流動機會不足，累積社會矛盾。

【大灣區】吸香港人才 廣東撥31億元補貼「個稅」

【中聯辦主任換人】駱惠寧赴深圳拜會書記及市長 專家：致力推動大灣區

因此如要香港長治久安，必須解決香港經濟問題、緩和深層次摩擦，而促進粵港合作、拓張香港發展空間是其中一途。

事實上，中聯辦主任駱惠寧月前剛到香港履新不久，即在一周內先後訪問深圳及廣州，就粵港澳大灣區發展交流，正透出中央欲通過大灣區協作、拓展香港經濟發展動能的思路。

觀察者指，加上立法會今年稍後進行選舉，中央此時推出大灣區新政，緩和社會矛盾，符合施政邏輯。

其三：應對疫情

一場新冠肺炎疫情令中國經濟深受打擊，內地一季度GDP負增長6.8%，是幾十年來首次負增長。疫情下，環球經濟同樣疲軟，連鎖效應令中國GDP難言Ｖ型反彈、復蘇前景不明朗。

分析指出，中央此時推出《意見》，客觀上能產生釋放大灣區經濟動力的效用，這對推動中國經濟疫後重建，有重要意識。

本報記者：程國知