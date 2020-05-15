▲ 【中美貿易戰】促去中國化？特朗普揚言 對境外生產商品美企徵新稅

美國總統特朗普當地時間14日揚言，要對在境外生產商品的美國公司徵收新稅。據稱，這是特朗普政府催促供應鏈遷離中國並增加新貿易壁壘所可能採取的另一做法。

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特朗普在接受霍士財經新聞（Fox Business）訪問時表示，課稅是公司將製造業遷回美國的「誘因」。他未具體說明這是否為新的全面關稅或另一種形式的稅收。

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特朗普說：「你知道，如果我們想和其他國家一樣建立自己的邊界，蘋果公司（Apple）將在美國製造100%的產品。這正是有效的作法。」

美國官員表示，特朗普政府正加緊努力促使企業將生產遷離中國，部分原因是為了懲罰中國在新冠肺炎疫情爆發初期的處理方式。

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根據美國商務部數據，截至今年1月，也就是新冠肺炎蔓延全球之前，特朗普的新關稅已使美國企業損失460億美元。

國際貨幣基金（IMF）警告，高舉新的貿易壁壘將使1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退延長下去。

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責任編輯：鄧國強

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