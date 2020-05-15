中國4月工業增速轉正勝預期 消費、投資跌幅收窄 調查失業率略升

國家統計局今日公布，4月規模以上工業增加值增速轉正，按年增長3.9%，好過預期。4月社會消費品零售總額按年下降7.5%，首4月全國固定資產投資按年下降10.3%，跌幅較3月份收窄，但略遜預期。

分析認為，內地新冠肺炎疫情基本受控、生產生活秩序逐漸恢復正常，4月經濟溫和上行，呈現「弱復甦」。由於海外疫情未停、外需下滑，經濟復甦將是漫長。

值得注意，全國城鎮調查失業率略有上升。1至4月，全國城鎮新增就業354萬人，較上年同期少增105萬人。4 月全國城鎮調查失業率為6%，31 個大城市城鎮調查失業率為5.8%，均比3月份上升0.1個百分點。

國家統計局稱， 4 月主要經濟指標有所改善，中國經濟運行正逐步向常態化復甦。但 當前境外疫情仍在擴散蔓延，國內經濟穩定復甦仍面臨諸多挑戰。 要紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，有效擴大國內需求，著力助企紓困，穩住經濟基本盤，力促經濟平穩健康發展，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

國家統計局今日公布經濟數據：