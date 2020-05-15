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【中美貿易戰協議】路透社：內地將增加低關稅糧食進口配額 以兌現首階段協議承諾

國情動向 11:19 2020/05/15

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路透引述消息人士指，內地今年將增加低關稅玉米及小麥的進口配額，雖然現時內地的目標是稻米、玉米及小麥的自給率達95%，但將會通過關稅配額體系，進口一定數量的農產品，以兌現中美首階段貿易協議的承諾。另一方面，周四公佈的美國向中國出售2萬噸大豆油消息，也是此類貿易中自2016年11月以來最大的一筆。

內地自年初至今，已發放逾600萬噸低關稅玉米進口配額。早前亦已宣布，允許符合要求的美國大麥及藍莓進口。其中一位知悉政府計劃的消息人士並稱，北京或共計發放720萬噸玉米配額。這將是北京首次全面分配其玉米配額。

一位來自國企消息人士也稱，今年到目前為止，政府更廣泛地發放了小麥進口配額。與2019年同期相比，今年第一季度中國小麥進口量增加了23.1%，達到127萬噸。此外，首季度中國玉米進口總量為125萬噸，同比增長27.3%，主要來自烏克蘭。

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根據路透計算，如果配額得到充分使用，以當前價格計算，相當於進口價值29.4億美元的小麥和15.2億美元的玉米。而北京設定的年度玉米進口配額為720萬噸、小麥964萬噸、稻米532萬噸，這些配額並未指定首選進口來源。

值得注意，中國去年只使用了三分之一的小麥配額，而消息人士稱今年小麥進口可能最多達到700萬噸。內地農產品貿易商中糧集團的管理層，於出席行業會議時亦表示，中國可能加快購買美國農產品。

另一方面，周四公佈的美國向中國出售2萬噸大豆油的消息，也是此類貿易中自2016年11月以來最大的一筆。「我不確定他們為什麼買美國豆油，」ED＆F Man Capital Markets Inc.穀物期貨全球負責人Charlie Sernatinger在電郵中表示。「似乎是為了第一階段的數字。」

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責任編輯：游昊雲

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