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【調查源頭】駐英大使：中國歡迎世衛牽頭的國際性疫情評估 但應先集中抗疫

國情動向 14:26 2020/05/15

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駐英大使：北京歡迎由世衛牽頭的國際性疫情評估 但應先集中抗疫

中國駐英大使劉曉明接受英國天空電視訪問時指，北京歡迎就疫情展開由世衛牽頭的國際性總結和評估，但同意英國衛生大臣所說，現時應先集中抗疫。他強調，中方是開放、透明的，沒有任何隱瞞。

他表明，中國目前不允許國際社會對武漢的實驗室、濕貨市場進行調查是因為所謂國際調查含有政治目的。他強調，評估的目的是進行科學分析、總結經驗，在應對下次大流行時怎麼能做得更好，而不是指責中國。他表明，中國是第一個報告病例的國家，但不能說中國是病的源頭，這應由科學家來決定。

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他又指，新冠病毒不是人工製成，中國也是病毒的受害者，但中國以檢測及隔離等措施成功遏制疫情，外界不能因中國的死亡數字較低，指中國隱瞞疫情，亦不應像一些美國政客般以假消息誣蔑中國。

他又回應美國指控中國，支持黑客組織試圖竊取英美科學家的疫苗研究資料，質疑是否有證據，指美國不是第一次對中國污蔑抹黑，是企圖阻撓國際社會合作研發疫苗。他更引述美國總統特朗普3月底曾公開表示，了解中方為疫情做出巨大努力，並從中方獲取很多訊息，質疑現時特朗普的表態與當時截然不同。

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另一方面，歐盟外交和安全政策高級代表柏瑞爾（Josep Borrell）在《法蘭克福匯報》專欄發文表示，國際社會應對此波新冠病毒疫情起源進行獨立科學調查。

柏瑞爾同時要求中國，應對此次疫情負起應當的責任角色，包括研製疫苗及恢復全球經濟等。他還說，北京應該要向歐盟一樣，減少對發展中國家的債務負擔，因為這些國家在疫情期間受害最深。

值得注意，中國駐德大使吳懇近日接受德媒訪問時稱，中國對國際調查持開放和坦誠態度，支持科學家間進行交流。不過，他反對在沒任何證據下，企圖將中國放在被告席上，事先推定有罪。

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責任編輯：游昊雲

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