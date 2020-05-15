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【中國經濟】國統局：4月指標改善有補償性質 經濟未回到正常水平 就業壓力較大

經濟脈搏 11:36 2020/05/15

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隨著內地新冠肺炎疫情受控、加快復工復產，中國4月宏觀經濟數據均有改善，國家統計局發言人劉愛華稱，有關指標改善有一定補償恢復性質，首4月主要指標仍處在下降區間，說明整體經濟還沒有回到往年正常水平。

她表示，經濟復甦勢頭未回到全面的正常水平，就業壓力還比較大，企業生產經營的困難還比較多，面臨的風險挑戰仍然比較多。此外，境外疫情仍在擴散蔓延，全球經濟衰退風險加大，出口前景面臨比較大的不穩定、不確定因素，不能過於樂觀。

消費、投資不及預期 經濟未回到往年正常水平

國家統計局今日公布，4月規模以上工業增加值增速轉正，按年增長3.9%，高過預期。消費、投資跌幅收窄，但回暖幅度不及預期。

4月社會消費品零售總額按年下降7.5%，較上月收窄8.3個百分點。1至4月全國固定資產投資（不含農戶）按年下降10.3%，跌幅比首3月收窄5.8個百分點。

中國4月工業增速轉正勝預期 消費、投資跌幅收窄 調查失業率略升

【中國經濟】4月出口上升主因基數低 疫情持續外貿形勢難言向好

【中國經濟】內地4月居民存款大幅減  中下階層開始食「穀種」？

劉愛華表示，疫情防控衝擊生產端和消費端，目前生產端的恢復略快於消費端，很多聚集性、接觸性的消費及相關服務，還需要一個恢復過程。消費回歸勢頭仍然面臨一定挑戰，但短期來看，隨著復工復產逐步推進，生產生活秩序的逐步回歸，消費環境逐步改善；長期來看，消費復甦的勢頭也是有條件得到持續的。

被問到第二季經濟運行能否企穩，劉愛華稱，國內抗疫取得重大戰略成果，但從經濟層面來看，這種復甦勢頭還沒有回到全面的正常水平，就業壓力還比較大，企業生產經營的困難還比較多，面臨的風險挑戰仍然比較多。

數據顯示，4月全國城鎮調查失業率為6%，31個大城市城鎮調查失業率為5.8%，均比3月上升0.1個百分點。

劉愛華表示，要保持底線思維，增強風險意識，抓緊落實落細前面已經出台的宏觀對沖政策，並根據形勢的變化和企業的訴求，及時調整應對政策，推動經濟全面回歸常態。她強調，要紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，加快釋放內需潛力，更大力度地推行助企紓困，暢通產業循環、市場循環、經濟循環。

責任編輯：林佩怡

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