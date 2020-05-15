虎門大橋關閉10日後首恢復通車 車流量少很多

自5日起實施雙向交通管制的廣東虎門大橋於今日9時恢復通車，內媒記者實地體驗時發現，車流量少於往常。此外，大橋禁止貨車和40座及以上客車通行。目前，虎門大橋懸索橋整體情況平穩，抑振效果良好。

▲ 虎門大橋開通首日的車流量（圖片來源：新京報）

連接廣東東莞市虎門鎮及廣州南沙區的虎門大橋懸索橋5日出現異常抖動，橋面上下起伏如波浪，隨後管理方雙向封閉交通並進行檢測。

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專家認為，大橋出現異常抖動的原因是：虎門大橋是大跨度鋼箱梁懸索橋，屬於典型柔性結構，沿橋梁邊護欄連續設置的水馬改變了鋼箱梁氣動外形，在特定的風況條件下，誘發懸索橋發生豎向渦激共振；持續較長時間、較大振幅的渦振導致橋梁結構阻尼下降，即使水馬拆除，特定風況下空載橋梁又發生了渦振。

之後大橋管理方採取抑振措施，主要包括在外側護欄上安裝抑流板、改善鋼箱梁氣動外形，增設水箱壓重提高阻尼比。13日晚，特邀專家組認為，虎門大橋懸索橋結構安全，大橋管理方已采取抑振措施，並落實恢復交通前的準備工作，同意恢復交通運營。

目前，虎門大橋日均收費近300萬人民幣（約328萬港元）。

責任編輯：尹航

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