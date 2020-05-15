【去中國化】《環球時報》不信能完全切斷中美關係 兩國真能「脫鈎」？

▲ 《環球時報》不信能完全切斷中美關係 兩國真能「脫鈎」？

新冠病毒疫情加劇華盛頓對北京的不滿，美國總統特朗普更揚言可切斷中美關係，又稱不想與中國國家主席習近平對話。《環球時報》卻不信能完全切斷中美關係，其總編輯胡錫進更指特朗普不是「普通的總統」。專家普遍認為，不可能即時把擁有龐大市場的中國排除在外，但相信外企會「漸進式」從中國轉移產能。

特朗普14日接受霍士商業頻道訪問時稱，一直考慮各途徑就中方隱瞞疫情，追責及尋求經濟賠償，「會發生甚麼事？如果切斷整個（中美）關係，將可省回5000億美元。」

《環球時報》則在社論反駁，稱特朗普「這話非常轟動」，「由他們去，中國只需堅定走好自己的路」，不信華盛頓能夠「完全切斷」中美關係。其總編輯胡錫進更在Twitter指，特朗普鼓勵注射消毒劑，不是「普通的總統」。

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究竟中美可徹底切斷關係嗎？英國牛津大學中國中心的經濟學家馬格努斯（George Magnus）指出，短期説把中國排斥在外既不可能也不可取。他認為中國實在太大了，是每個國家的主要貿易夥伴，太重要而不會被邊緣化，還有很多企業看重中國的人口和市場所帶來的商機。

美國密西根大學迪爾伯恩分校商學院研究產業鏈管理的助理教授高達偉（Daniel Kao）也認為，中國的經濟及其市場規模使其難被排除在新的世界經濟秩序外，畢竟要找到相同規模大小的市場也不簡單。不過，專家卻認為外企會「漸進式」從中國轉移產能。

馬格努斯稱，中美貿易戰已導致少數美企開始其供應鏈運作多元化，疫情無疑加速這態勢。擔任過美國國防部長戰略規劃特別助理的美國學者布蘭茲（Hal Brands）則指出，疫情前就有因素推動美企撤出中國，包括中國的勞工成本、中美政治矛盾，而疫情會鼓勵已考慮撤出中國的公司這樣做。

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高達偉舉例，外企會以漸進方式把在中國的產能轉移到東南亞或印度。一旦外企供應鏈完全移出中國, 失去的外貿訂單亦不容易復返。事實上，特朗普一向主張把制造業從海外遷回美國，他14日就揚言，要對在境外生產商品的美國公司徵收新稅。

而中國也對全球企業包括美企「去中國化」感擔憂，中共中央政治局常委會5月14日召的會議，習近平就研究了如何提升產業鏈和供應鏈的穩定性和競爭力。中國社科院國家金融與發展實驗室理事長、經濟學部主任李揚也在9日稱，一個把中國和人民幣排除在外的國際聯盟正形成。原中國外經貿部副部長龍永圖同日也表示，要高度警惕「去中國化」。

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本報記者：伍樂