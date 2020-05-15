【去中國化】內地學者：中國應韜光養晦 避免世界性全面對抗危機

新冠肺炎疫情肆虐全球，重整全球產業鏈、「去中國化」話題再起。中國企業家組織正和島研究院院長王林認為，在疫情危機之下，中國應該繼續選擇韜光養晦的道路，獲得全球信任。他警告，疫情危機控制不好會轉變成經濟危機，甚至遞進成社會、政治危機，再往上就是世界性的全面對抗危機，這是真正要避免的。

中國民主促進中央經濟委員會副主任、正和島首席經濟學家、正和島研究院院長的王林，本月5日針對當前疫情下中國經濟發表看法，內容昨日在網上發布。

他表示，不要小看美國的底牌，指美國是這個世界上唯一不存在資本外逃風險的國家，其對疫情的檢測、治療都在奮起，認為美國一定能夠渡過這場危機。他指出， 疫情期間，也有不少人抱著「看好戲」的心態，覺得美國不行了，但舉例指二戰時日本軍國主義者也曾低估美國，發動「珍珠港偷襲」，結果被美國還擊。

疫情當前，中美緊張關係升溫，美方加速推進企業撤出中國。西方產業鏈會不會從中國撤走？王林認為，短期很多美資、歐資公司會留在中國，一類企業是大量生產和銷售都在中國完成，因此不會走。但銷售市場在歐美日的企業，或會把部分產業鏈從中國分散轉移到本國或其他國家，以助分散風險。

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他表示，從中期看，即使西方重建這些產業，對中國並不會構成太大的壓力。但長期就有重大隱憂。他指出，西方國家把產業分為兩類，一種與安全相關；一種與安全非相關。而與安全相關的產業往是技術演化的前沿領域，如集成電路、互聯網。與安全相關領域劃得越大，就意味那些領域越有可能出現技術隔離，此時國際信任顯得尤為重要。

若以非常狹隘民粹主義做事 中國可能被世界不信任

但他稱，經濟層面全球化會有小逆流，但不會整體逆轉。因絕大部分產品是跨國生產，一旦彼此脫鉤，很多國家的產業運營起來會非常艱難。此外，沒有國家能承載中國製造業體系。

王林總的認為，疫情會令中國經濟遭受重創，但不會讓中國製造業轉移出去，除非自己犯一些低級錯誤，用一種非常狹隘的民族主義、民粹主義做事情。如果這樣，中國就很可能被世界所不信任，這就意味整個世界都要考慮和中國打交道安不安全，這樣一定會傷及我們自身。

他指出，中國未來要解決的主要矛盾是，欠缺世界格局的決策機制，匹配不上世界經濟的影響力，要思考如何讓這兩者協調起來。

要獲全球信任 處理好和美國、西方關係

王林續稱，目前中國要想如何發展強大，如何獲得全球信任。首先中國應該繼續選擇韜光養晦的道路，處理好和美國、西方、世界的關係。應當繼續堅持推進改革開放，做好自己的事情。他強調，只要中國市場能夠成為全球資本、技術、人才嚮往之地，無須建立新的國際秩序，也足以在現有國際秩序中形成列國所歡迎的領導者，無須擔心排擠。

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其次，要建立全球的信任，如果對方不信任，自然會覺得不安全，西方將有可能不惜任何代價重新建廠生產。如果西方重建生產體系，中國就要努力自力更生、自救，前10年乃至20年還會利用現有技術剩餘紅利繼續往前衝，但是20年以後，等西方進入下一代技術之後，中國迭代差距跟不上，經濟也會走不下去。

最後他稱，2020注定會是一個分水嶺，中國應對危機最好的辦法就是進一步改革開放過，讓世界信任；只要能夠和世界協調，是能夠站得住的。

責任編輯：伍樂

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