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【新疆人權法】參議院通過法案 要求特朗普實施嚴厲制裁

國情動向 12:34 2020/05/15

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美國會參議院周四（14日）下午通過《2020年維吾爾人權政策法案》，譴責新疆再教育營，並建議對維吾爾族、哈薩克族和該地區其他穆斯林少數民族遭受的人權侵犯採取更嚴厲的應對措施。此舉或令因疫情而緊張的中美關係進一步惡化。

法案要求特朗普制裁中國官員

該法案由共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）提出，在參議院獲得一致通過，將送往眾議院審議，通過後交由特朗普簽署成法。

若法案獲得通過，特朗普將有180天的時間向國會提交報告，查明負有責任的中國官員和其他個人、未有指控和審判就將人們長期拘留、綁架、對穆斯林群體的不人道待遇，以及新疆其他對「生命，自由或人身安全權」的公然否認。

法案要求對參與打壓新疆維吾爾族人的官員予以制裁，點名自治區黨委書記陳全國。法案也提到新疆前政法委書記朱海侖，指他需為那些傷害負起直接責任。

法案還呼籲在新疆地區營運的美國公司或個人採取措施，確保其供應鏈中沒有遭強制勞動的工人加入。

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眾議院議員去年12月通過了該法案的修訂版，參議員希望在2019年底前批准立法，但共和黨人反對眾議院為該措施增加的一些規定，法案因此被擱置。如今參議院通過了該法案，眾議院將不得不再次對該法案進行投票。

對於美國對新疆人權問題的指責，中方曾表示，該案蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，大肆抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，惡意攻擊中國政府治疆政策，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政；中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

責任編輯：費風

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