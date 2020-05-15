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【中國經濟】4月數據改善 惟外需承壓經濟復甦恐反覆 政策料著力釋放內需

經濟脈搏 14:27 2020/05/15

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中國4月宏觀經濟數據改善，工業增加值按年增速轉正，增長超預期，反映工業動能快速恢復。消費、投資跌幅收窄，但仍負增長，加上海外疫情對外需、產業鏈的衝擊尚未完全顯現，全國城鎮調查失業率亦有所上升，意味中國經濟復甦可能會有反覆，估計經濟下半年才回到較正常的狀態。

分析認為，目前經濟下行壓力仍大，逆周期調節力度有望進一步發力，受外需不確定性認響，未來政策著力點應放在激發內需。

高技術製造業增長較快

國家統計局今日（5月15日）公布，4月規模以上工業增加值按年增長3.9%，高於路透調查預估中值的1.5%。4月社會消費品零售總額按年下降7.5%，跌幅略大過預估的-7%，但較上月收窄8.3個百分點。首4月固定資產投資按年下降10.3%，略差過預估的-10%，跌幅比首3月收窄5.8個百分點。4月全國城鎮調查失業率為6%，31 個大城市城鎮調查失業率為5.8%，均比3月份上升0.1個百分點。

中原銀行首席經濟學家王軍分析，4月數據改善，有3個特點，一是需求回暖結構性改善，高技術製造業和裝備製造業增長較快，是未來一個新增長點；二是和基建相關，無論傳統還是新基建，也增長較快，說明下一步啟動經濟的切入點還是基建；三是社會領域投資增長較快，比如衛生教育等。

疫情衝擊供應鏈影響未顯現 投資消費信心受累

不過，他認為，這是結構性改善，談不上全面改善，整體需求改善要看國內外。受海外疫情影響，出口壓力、產業鏈壓力在二、三季度都會持續體現，海外需求減弱和供應鏈中斷對國內某些行業的影響還剛開始，未完全體現。

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招商證券資深宏觀分析師張一平亦認為，工業領域恢復速度最快的是高技術製造業，前4月累計增速已經回正，基建投資需求釋放也比較快。但未來工業或會反覆，因海外疫情衝擊，外需可能會出現斷檔。

他稱，考慮到歐洲5月剛開始復工，4月美國疫情仍較嚴重，估計國內經濟下半年才能回到較正常狀態，第二季環比有改善，但按年增速仍是有壓力。

光大銀行金融市場部分析師周茂華也稱，目前海外疫情防控及經濟前景仍存在巨大不確定性，意味海外目前復工復產路徑不平坦，繼續拖累投資者、消費者信心。隨著疫情持續時間延長，全球產業鏈、供應鏈受衝擊月底，疫情後全球經濟恢復周期將更長。

國家統計局發言人劉愛華稱，工業生產4月出現轉正，但與往年正常水平和長期趨勢仍有一定差距。其他指標，如投資、零售、出口和服務業等都處於下降的狀態。她稱，要疫情衝擊帶來的影響仍有挑戰，不但取決於國內復工復產進度，可能一定程度受到外部疫情影響，以及外部經濟變化的影響，目前經濟發展的走勢還需要觀察。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，基建投資降幅收窄較多，房地產和製造業投資業恢復，但沒有轉正。消費雖然快速恢復，但還是負增長，說明餐飲和旅遊、娛樂等行業受疫情衝擊尚未完全恢復。

外需不樂觀 政策著力釋放內需 提升居民收入

至於後續宏觀政策，唐建偉認為，後續外需肯定是不容樂觀，中國經濟要恢復肯定還是要大力穩內需，保企業、穩就業，投資和消費要兩手抓，更大力度降費降費提升企業居民收入，才能提振投資和消費。

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中國總理李克強周三主持召開的國務院常務會議表示，要加大宏觀調控對沖力度，發揮財政、貨幣、社保、就業等政策合力；加大改革開放力度，在完善打基礎、利長遠的制度機制上多下功夫，更大激發市場主體活力。

會議強調，必須把「六保」作為「六穩」工作的著力點，保住了就業、基本民生和市場主體，就有收入，就會拉動消費、擴大市場需求。

責任編輯：林佩怡

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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