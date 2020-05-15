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【中美角力】台積電美國設廠 蓬佩奧讚其可助美經濟獨立

經濟脈搏 15:54 2020/05/15

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疫情令全球格局大變動，美國尋求增加經濟獨立性，結束對中國生產鏈的依賴。據路透報道，台積電（TSMC）將在美國亞利桑那州建立一座價值120億美元的芯片工廠。這是台積電在美國的第二個生產基地。

項目明年動工 月產能兩萬片

台積電目前在美國華盛頓州卡默斯市（Camas）設有一座晶圓廠，並在德州奧斯汀市、加州聖何塞市設有設計中心。台積電指出，新建於亞利桑那州的新晶圓廠將以 5 納米製程為主，月產能達 20,000 片，預計將直接提供 1,600 個工作機會。項目將於2021 年動工，2024 年正式量產。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）表示，台積電宣布此項計劃，正值中國爭奪領先技術和控制關鍵行業的地位的關鍵時刻，台積電在亞利桑那州的工廠將提高美國的經濟獨立性。

【中美角力】特朗普延長行政令   繼續封殺華為中興等中企

【中美角力】被禁用Google　華為在外國市場銷售大幅下滑

【中美角力】美有「殺手鐧」 華為要突破「芯片禁令」仍有隱憂

台積電是美國科技巨頭的主要供應商，例如蘋果公司和高通公司，以及華盛頓已經列入交易黑名單的中國電訊商華為。美國商務部一位官員說，台積電在美國設廠的決定對該部門產生了「善意」，這項法律的起草者如果實施，將嚴重限制台積電向華為銷售芯片。

瑞士信貸（Credit Suisse）分析師表示，擬議的限制措施可能威脅台積電來自華為的銷售額的14％，加劇中美緊張關係，並推遲下一代5G移動網絡的推出。

責任編輯：尹航

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