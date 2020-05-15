「世衛未就參觀實驗室提請求」 衛健委： 拒世衛去武漢說法不符事實

新冠肺炎疫情在全球蔓延，有關調查疫情源頭的爭議不斷。今日在國新辦一個新聞發布會上，有記者問到關於「中國是否拒絕世界衛生組織（WHO）參觀武漢P4實驗室」，國家衛健委國際司監察專員李明柱今日表示，世衛從來沒有提出參觀某一個實驗室，中國拒絕世衛去武漢實驗室的說法是不符合事實。

李明柱表示，自疫情發生以來，中國一直本著公開透明、負責任的態度，向世界衛生組織和國際社會分享疫情的信息。

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他指出，中方兩次邀請世衛到中國現場考察。在1月20日、21日，中方接待世衛的專家組到湖北武漢進行現場考察，包括實驗室；2月16日到24日，中方接待中國-世衛組織聯合專家考察組，專家組分別赴北京、四川、廣東和湖北武漢全方位深入調研。

他強調，中方非常重視與世界衛生組織的合作，堅定支持世界衛生組織在抗疫國際合作中的領導作用。

責任編輯：伍樂

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