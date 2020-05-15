【Bossini賣盤】堡獅龍折讓70%賣盤李寧公司 港品牌服飾為何難再流行内地？

李寧家族控股的非凡中國 （08032） 宣佈，擬收購羅家聖持有的堡獅龍 （00592） （Bossini）控股權，總代價4,662萬港元，相當每股0.043港元，較Bossini昨收市價0.148元低逾七成。事實上，不止Bossini一家，諸如Baleno、佐丹奴這樣的港資服飾品牌也失去早前的光芒，在激烈的内地市場競爭下逐漸沒落。

Bossini於1987年在香港開設第一間專賣店。1993年，堡獅龍國際集團有限公司在香港聯交所正式上市，同年也首次在内地開設分店，成為當時香港最大的服裝零售集團。上世紀90年代，不少中港消費者將堡獅龍視為流行、名牌的代名詞，如今Bossini卻幾乎在內地的一線城市見不到蹤影。

為何港資品牌服飾不再在内地流行？首先，海外國際品牌的不斷進入。優衣庫早已於2001年就在中國開了合資公司，幾年後從中國合作夥伴的手里收回股權獨資運營中國業務。

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▲ 李寧家族控股的非凡中國（8032）宣佈，擬收購羅家聖持有的堡獅龍（592，Bossini）控股權

而H&M和ZARA則於2007年一年里先後進入中國，到了2010年，美國的國民品牌GAP也在中國開始設點。這些快時尚品牌在主品牌迅速打開市場後，陸續將旗下的子品牌也引入，並獲得了相當多的擁躉。

此外，服裝行業資深觀察人士、上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄認為，港資品牌自身的產品體系缺乏創新也是另一原因，「雖然公司也在不斷調整，但核心問題是這些大部分或許只是為了滿足投資者利益的一些救贖，沒有更多中長期規劃。」

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服裝界流傳著一句名言，沒有疲軟的市場，只有疲軟的產品。時尚服飾業零售專家閔光亞表示，如今港資品牌店裏的貨品款式更新慢，爆款少，「雖然一些內地的服飾牌子也是被快時尚打得不行，但至少還是在求轉變，比如積極做電商什麽的，而你回過頭來看這些港資品牌，也不見它們有什麽大動作。」

雖然港資服裝品牌漸沒落，但法巴亞太區消費品行業研究主管陳亞雷表示，國內零售增長幅度一直都快過GDP增幅，即便現在經濟放緩，零售增幅仍可保持在10%以上，可見內地居民的消費能力依然存在。

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責任編輯：游昊雲