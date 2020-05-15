  • 32°C
香港時間 : 2020515日 (五) 16:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Bossini賣盤】堡獅龍折讓70%賣盤李寧公司 港品牌服飾為何難再流行内地？

經濟脈搏 15:50 2020/05/15

分享：

李寧家族控股的非凡中國 （08032） 宣佈，擬收購羅家聖持有的堡獅龍 （00592） （Bossini）控股權，總代價4,662萬港元，相當每股0.043港元，較Bossini昨收市價0.148元低逾七成。事實上，不止Bossini一家，諸如Baleno、佐丹奴這樣的港資服飾品牌也失去早前的光芒，在激烈的内地市場競爭下逐漸沒落。

Bossini於1987年在香港開設第一間專賣店。1993年，堡獅龍國際集團有限公司在香港聯交所正式上市，同年也首次在内地開設分店，成為當時香港最大的服裝零售集團。上世紀90年代，不少中港消費者將堡獅龍視為流行、名牌的代名詞，如今Bossini卻幾乎在內地的一線城市見不到蹤影。

為何港資品牌服飾不再在内地流行？首先，海外國際品牌的不斷進入。優衣庫早已於2001年就在中國開了合資公司，幾年後從中國合作夥伴的手里收回股權獨資運營中國業務。

Irrfan Khan逝世網友痛惜  當年《人生起跑線》中國票房超印度

「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華 lululemon：非自家產品

李寧家族控股的非凡中國（8032）宣佈，擬收購羅家聖持有的堡獅龍（592，Bossini）控股權

而H&M和ZARA則於2007年一年里先後進入中國，到了2010年，美國的國民品牌GAP也在中國開始設點。這些快時尚品牌在主品牌迅速打開市場後，陸續將旗下的子品牌也引入，並獲得了相當多的擁躉。

此外，服裝行業資深觀察人士、上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄認為，港資品牌自身的產品體系缺乏創新也是另一原因，「雖然公司也在不斷調整，但核心問題是這些大部分或許只是為了滿足投資者利益的一些救贖，沒有更多中長期規劃。」

淘寶蔣凡緋聞女主角張大奕 內地第一網紅是如何鍊成？

【中國經濟】疫情衝擊外貿冰封 大牌代工廠轉戰內貿 惟訂單杯水車薪

服裝界流傳著一句名言，沒有疲軟的市場，只有疲軟的產品。時尚服飾業零售專家閔光亞表示，如今港資品牌店裏的貨品款式更新慢，爆款少，「雖然一些內地的服飾牌子也是被快時尚打得不行，但至少還是在求轉變，比如積極做電商什麽的，而你回過頭來看這些港資品牌，也不見它們有什麽大動作。」

雖然港資服裝品牌漸沒落，但法巴亞太區消費品行業研究主管陳亞雷表示，國內零售增長幅度一直都快過GDP增幅，即便現在經濟放緩，零售增幅仍可保持在10%以上，可見內地居民的消費能力依然存在。

愛祖國用國貨？中美對立加速「活化」大白兔糖

明明有一帶一路利益　意大利為何疑對中國「變心」？

【中美貿易戰】Nike及Adidas等企業去信特朗普 促撤華鞋履關稅

女模臉有雀斑「醜化」中國人？ZARA陷辱華門

責任編輯：游昊雲

相關文章

【中國經濟】商務部：3月進出口好轉 紡織服裝等短期受較大衝擊
2020/04/09
【中國經濟】商務部：3月進出口好轉 紡織服裝等短期受較大衝擊
淘寶蔣凡緋聞女主角張大奕 內地第一網紅是如何鍊成？
2020/04/20
淘寶蔣凡緋聞女主角張大奕 內地第一網紅是如何鍊成？
「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華 lululemon：非自家產品
2020/04/23
「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華 lululemon：非自家產品
Irrfan Khan逝世網友痛惜 當年《人生起跑線》中國票房超印度
2020/04/30
Irrfan Khan逝世網友痛惜 當年《人生起跑線》中國票房超印度
經濟 李寧 GDP 收購 上海 美國 國際集團 AR 時尚

上一篇文章

【大灣區】中央30條金融意見凸顯 香港在人幣國際化地位無可替代

下一篇文章

美國炸雞店Popeyes「疫市」進軍內地　首批客人凌晨4時就排隊（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰】促去中國化？特朗普揚言 對境外生產商品美企徵新稅
【中美貿易戰】促去中國化？特朗普揚言 對境外生產商品美企徵新稅
【中美貿易戰】特朗普欲迫英國吞毒丸　遏制中國新玩法？
【中美貿易戰】特朗普欲迫英國吞毒丸　遏制中國新玩法？
【中國經濟】內地4月居民存款大幅減 中下階層開始食「穀種」？
【中國經濟】內地4月居民存款大幅減 中下階層開始食「穀種」？
【大灣區】中央「金融30條」撐大灣區　支持香港國際金融中心地位（全文）
【大灣區】中央「金融30條」撐大灣區　支持香港國際金融中心地位（全文）
【大灣區】中央金融30條惠港　支持內地居民購香港理財產品
【大灣區】中央金融30條惠港　支持內地居民購香港理財產品
【大灣區】中央推大灣區金融新政3考量：中美 香港 疫情
【大灣區】中央推大灣區金融新政3考量：中美 香港 疫情