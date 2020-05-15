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【中美角力】特朗普稱可切斷中美關係 京：保持中美關係穩定發展符利益

國情動向 16:11 2020/05/15

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中美緊張關係升級，美國總統特朗普聲稱，可切斷整個中美關係。在北京，外交部發言人趙立堅回應稱，保持中美關係穩定發展，符合兩國人民的根本利益，當前應加強抗疫合作，但這需要美方同中方相向而行。

特朗普周四（5月14日）受訪時稱，現在沒有興趣與中國國家主席習近平對話，又威脅可能切斷與中國的整個關係，聲言如果這樣做，美國可以節省5000億美元。

【中美角力】特朗普：可徹底切斷中美關係　目前不想與習對話

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趙立堅今日在外交部例行記者會上稱，保持中美關係穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也有利於世界的和平穩定。

加強抗疫合作 盼美與中方相向而行

他續稱，當前中美雙方應該繼續加強抗疫合作，盡快戰勝疫情，救治病人，恢復經濟和生產，但這也需要美方同中方相向而行。

內地《環球時報》社評稱，無需被美國政府的威脅嚇住。強調持中美交往是惠及雙方的，不是美方對中國的施捨。不相信華盛頓能夠「完全切斷\中美關係，認為這種違背21世紀基本邏輯的事情，不是特朗普政府就能扳得動的，「他們太高估了自己開歷史倒車的能力，時間會教育他們的」。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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