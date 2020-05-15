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【中美角力】華裔醫生隱瞞參與「千人計劃」 涉詐騙聯邦資助被捕

國情動向 17:08 2020/05/15

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美國持續質疑中國的「千人計劃」滲透美國各大聯邦研究機構，近日再有一名美籍華裔醫生涉嫌詐騙聯邦資助被捕，這是華府打擊中國據稱竊取美國科學成就的最新行動。

美國聯邦調查局周四公布，克利夫蘭診所的一名前僱員王清（Qing Wang，音譯）13日被捕，他被控電訊​詐騙和虛假陳述，以從美國國立衛生研究院（NIH）獲得360萬美元的撥款。

根據刑事訴狀，王清接受了美國國立衛生研究院的撥款，但沒有透露他同時在位於中國武漢的華中科技大學生命科學與技術學院擔任院長。這違反了贈款條款。

據稱，王清還參加了「千人計劃」，該計劃是中國政府為招募具有外國技術和知識產權知識的人而設立的。作為該項目的一員，王清從中國獲得了300萬美元的研究資助，並免費前往中國旅遊和住宿。

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【中美角力】FBI等機構稱已採取措施 堵中國「千人計劃」防滲透竊密

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FBI克里夫蘭分局主管史密斯（Eric Smith）說：「王清蓄意沒有告知同時獲得中國政府資助和外國職位，並多次作出欺詐行為以逃避刑責。」

王清生於中國甘肅省，在康奈爾大學獲得博士學位，2001年出任克利夫蘭診所心血管遺傳中心主任。克利夫蘭診所是美國俄亥俄州克利夫蘭市的一家非營利性多專業學術醫療中心，被譽為世界最著名的醫療機構之一。克里夫蘭診所表示，當知道王清隱瞞與中國的連繫後，已將他解僱。

責任編輯：費風

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