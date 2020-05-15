【中國經濟】兩會料把穩就業放首位 機構預測今年GDP將靈活設置

中國兩會較往年推遲兩個多月後即將於下周四（21日）召開，市場關注中國將出台怎樣的政策來幫助經濟從新冠疫情的衝擊中恢復。多家機構認為，今年中國將會把「穩就業」設定為首要目標，同時淡化甚至不設具體的GDP目標。

4月末調查失業率升至6.0%

國家統計局周五（15日）公布數據顯示，4月末調查失業率升至6.0%，僅次於2月創下的6.2%的紀錄高位。同時4月的工業增加值按年增長3.9%，為疫情來首次正成長；不過社會消費品零售總額按年下滑7.5%，跌幅超過預期。

彭博社報道，摩根大通中國首席經濟學家朱海濱擔心，財政對於家庭的支持可能「太小太遲」，會影響消費恢復。

▲ 儘管商業活動的正常化能緩解部分就業壓力，但是出口疲弱和未來幾個月大量學生畢業都將產生新的就業問題。

摩根大通的研究顯示，中國勞動力市場的現狀比失業率顯示的更脆弱，因為勞動參與率在下降，並且很多勞動力雖然仍在僱傭狀態，但已經沒有實際工作。儘管商業活動的正常化能緩解部分就業壓力，但是出口疲弱和未來幾個月大量學生畢業都將產生新的就業問題。如果缺乏財政的顯著支持，家庭收入損失將拖累經濟復甦，也可能成為一個社會不穩定的因素。

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「對於主要的年度政策目標，我們預計中國將淡化全年經濟增速的具體數字，而把勞動力市場和社會的穩定放在首位。」滙豐銀行首席中國經濟學家屈宏斌在報告中指出，為了實現這些目標，預計中國將制定針對中小微企業、個體經營者和出口企業的扶持政策，而更激進的財政刺激也在路上。

從「六穩」到「六保」 就業都放在首位

中金和渣打銀行也持有類似的觀點。在中金宏觀分析師劉鎏認為，4月17日中央政治局會議在「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）基礎上提出了「六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）。從「六穩」到「六保」，就業都放在首位，「預計今年政府工作將進一步加大對就業和中小企業的支持力度。」

渣打銀行大中華和北亞首席經濟學家丁爽認為，中國可能採用靈活的經濟增長目標以穩定預期，並將失業率控制在5.5%以下。不過，凱投宏觀資深中國經濟學家Julian Evans-Pritchard則認為，考慮到今年中國的出口逆風和產出回落，3%左右的增長目標恐怕難以實現；預計今年中國GDP將萎縮1%。

以下是各機構對於今年中國經濟增長目標的預測：

機構 經濟增長目標 預算赤字目標 貨幣政策目標 滙豐 2%-3%，或不設目標 一般公共預算赤字率4% 社融增速小幅高於名義GDP 渣打 2%-3%的指導目標 廣義預算赤字達到GDP的9%-11% 繼續引導利率下行，社融增速11%-12% 中金 靈活目標 廣義財政赤字率提升3-4個百分點 M2和社融維持較快增速 摩根大通 淡化或不設目標 預算赤字率3.2%，財政刺激達到GDP的7.7% N/A

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責任編輯：孫民

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