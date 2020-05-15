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中美緊張關係持續 內地股匯走弱

經濟脈搏 17:53 2020/05/15

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中美緊張關係持續，加上內地零售數據疲弱，內地股市今日（5月15日）弱勢震盪，上證綜合指收市微跌1點，創逾兩周以來新低。匯市方面，在岸人民幣兌美元收跌，報7.0995，為1個半月新低。

內地股市今日高開低走，滬指收報2868點，跌0.07%，本周累跌0.9%。深證成指收報10964點，升0.03%。創業板指全日微升0.31%，收報2124點。

滬深兩市成交合計6270億元（人民幣，下同），較上日增加169億元，其中滬市成交2469億元。北向資金合計淨流入11.94億元。家用電器等前期強勢股集體調，白酒板塊領跌；國產芯片、半導體板塊表現突出。

大灣區概念熱度未持續 分析：實質受益者寥寥

分析認為，盡管最新出爐的4月工業數據向好，但消費數據仍疲弱，加上中美貿易摩擦持續，市場對中國經濟增長的擔憂持續。

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至於粵港澳大灣區相關概念板塊，曾受金融政策利好早段衝高，但隨後升幅收窄。有分析師稱，關於粵港澳大灣區的金融政策，2019年年底就有過討論，未來金融開放方面粵港澳大灣區也將會起到試點作用。中短期而言，利好對相關題材股有刺激，但是實質上受益者寥寥。

國家統計局今日公布，4月規模以上工業增加值增速轉正，按年增長3.9%，好過預期；消費、投資跌幅收窄，但仍負增長兼略差過預期。4月社會消費品零售總額按年下降7.5%，首4月全國固定資產投資按年下降10.3。官方稱，有關指標改善有一定補償恢復性質，但整體經濟還沒有回到往年正常水平，面臨的風險挑戰仍然比較多。分析人士稱，外需承壓，中國經濟復甦或有反覆。

中國4月工業增速轉正勝預期 消費、投資跌幅收窄 調查失業率略升

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【中國經濟】4月數據改善 惟外需承壓經濟復甦恐反覆 政策料著力釋放內需

另外，中美關係緊張未減，美國總統特朗普聲言，可以切斷與中國整個關係。

美元強勢 在岸人民幣創1個半月新低

交易員稱，特朗普的威脅言論尚在「嘴炮」階段，但市場仍擔憂中美緊張局勢可能繼續升級，且美指持續保持強勢，均令人民幣承壓。而中國經濟數據整體仍顯疲弱，亦影響市場做多人民幣意願，人民幣的貶值壓力繼續累積。但匯價要打破7.05至7.12波動區間，則仍需更多指引。

在岸人民幣今日收報7.0995跌47點，連續第五日下跌，兼創4月1日以來新低。今日人民幣中間價則報7.0936，較上日升12點子。

交易員認為，兩會在即，人民幣匯價應該會較穩。

責任編輯：伍樂

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